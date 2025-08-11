Phong độ thời trang của So Ji Sub

Theo Osen, hình ảnh So Ji Sub trong chuyến làm việc ở Abu Dhabi - thủ đô UAE - thu hút lượt thích và bình luận trên Instagram. Nhiều đồng nghiệp lẫn khán giả nhận xét tài tử vừa năng động, vừa phá cách khi kết hợp áo đơn sắc với quần denim, mũ lưỡi trai, thắt khăn bandana ở cổ. Ảnh: Instagram Soganzi_51
Theo Osen, hình ảnh So Ji Sub trong chuyến làm việc ở Abu Dhabi - thủ đô UAE - thu hút lượt thích và bình luận trên Instagram. Nhiều đồng nghiệp lẫn khán giả nhận xét tài tử vừa năng động, vừa phá cách khi kết hợp áo đơn sắc với quần denim, mũ lưỡi trai, thắt khăn bandana ở cổ. Ảnh: Instagram Soganzi_51
Khi khám phá những tòa nhà chọc trời ở UAE, anh diện áo thun với cả set jeans, sneakers. Diễn viên phối mũ lưỡi trai, biến tấu khăn bandana thành phụ kiện dắt eo. Đa số khán giả khen So Ji Sub năng động, trẻ hơn so với tuổi 48. Ảnh: Instagram Soganzi_51
Khi khám phá những tòa nhà chọc trời ở UAE, anh diện áo thun với cả set jeans, sneakers. Diễn viên phối mũ lưỡi trai, biến tấu khăn bandana thành phụ kiện dắt eo. Đa số khán giả khen So Ji Sub năng động, trẻ hơn so với tuổi 48. Ảnh: Instagram Soganzi_51
Trước đó ở các chuyến làm việc kết hợp du lịch ở châu Âu, tài tử Hàn liên tục lăng xê "cây" jeans. Tủ đồ của anh phần lớn là trang phục denim, phom rộng. Mũ, kính, thắt lưng, khăn là phụ kiện không thể thiếu của anh. Ảnh: Instagram Soganzi_51
Trước đó ở các chuyến làm việc kết hợp du lịch ở châu Âu, tài tử Hàn liên tục lăng xê "cây" jeans. Tủ đồ của anh phần lớn là trang phục denim, phom rộng. Mũ, kính, thắt lưng, khăn là phụ kiện không thể thiếu của anh. Ảnh: Instagram Soganzi_51
Tại sự kiện ra mắt phim Mercy for None (Không dung thứ) hồi tháng 6, So Ji Sub xuất hiện với âu phục đơn sắc. Tác phẩm hành động do Yoo Ki Sung viết kịch bản, Choi Sung Eun đạo diễn, đánh dấu màn tái xuất của So Ji Sub sau ba năm vắng bóng màn bạc lẫn màn ảnh nhỏ. Anh vào vai Nam Gi Jun, trở lại giới xã hội đen sau 11 năm để trả thù cho em trai. Ảnh: Xportsnews
Tại sự kiện ra mắt phim Mercy for None (Không dung thứ) hồi tháng 6, So Ji Sub xuất hiện với âu phục đơn sắc. Tác phẩm hành động do Yoo Ki Sung viết kịch bản, Choi Sung Eun đạo diễn, đánh dấu màn tái xuất của So Ji Sub sau ba năm vắng bóng màn bạc lẫn màn ảnh nhỏ. Anh vào vai Nam Gi Jun, trở lại giới xã hội đen sau 11 năm để trả thù cho em trai. Ảnh: Xportsnews
So Ji Sub nói để đảm bảo thể lực, giảm gần 20 kg cho các cảnh hành động cường độ cao, anh dành nhiều thời gian tập tạ, boxing, duy trì chế độ ăn low carb và ngủ nghỉ khoa học. Ảnh: 51K Entertainment
So Ji Sub nói để đảm bảo thể lực, giảm gần 20 kg cho các cảnh hành động cường độ cao, anh dành nhiều thời gian tập tạ, boxing, duy trì chế độ ăn low carb và ngủ nghỉ khoa học. Ảnh: 51K Entertainment
Gặp gỡ người hâm mộ ở Đài Bắc, Đài Loan hồi tháng 6, Ji Sub thay ba trang phục, từ vest lịch lãm đến phong cách hoài cổ.
Bên cạnh diễn xuất và âm nhạc, So Ji Sub là doanh nhân thành đạt với công ty giải trí riêng, tự xuất bản tạp chí và sở hữu chuỗi cà phê ăn khách. Ảnh: 51K Entertainment
Gặp gỡ người hâm mộ ở Đài Bắc, Đài Loan hồi tháng 6, Ji Sub thay ba trang phục, từ vest lịch lãm đến phong cách hoài cổ.
Bên cạnh diễn xuất và âm nhạc, So Ji Sub là doanh nhân thành đạt với công ty giải trí riêng, tự xuất bản tạp chí và sở hữu chuỗi cà phê ăn khách. Ảnh: 51K Entertainment
Nhờ giảm cân, So Ji Sub trông trẻ hơn, liên tục xuất hiện trên các tạp chí với vai trò mẫu ảnh. Anh là người nổi tiếng đầu tiên có con đường mang tên mình ở tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. Ảnh: Arena
Nhờ giảm cân, So Ji Sub trông trẻ hơn, liên tục xuất hiện trên các tạp chí với vai trò mẫu ảnh. Anh là người nổi tiếng đầu tiên có con đường mang tên mình ở tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. Ảnh: Arena
So Ji Sub thử nhiều kiểu trang phục khi xuất hiện trên Elle Đài Loan số tháng 7. Ảnh: Elle
So Ji Sub thử nhiều kiểu trang phục khi xuất hiện trên Elle Đài Loan số tháng 7. Ảnh: Elle
So Ji Sub chụp ảnh thời trang. Video: Elle
Tài tử diện phá cách với mốt họa tiết hoa khi làm mẫu tạo chí Marie Claire ấn bản Hàn Quốc. So Ji Sub hiện sống bên cựu phát thanh viên Jo Eun Jung, có một con trai. Cặp sao gặp gỡ trong chương trình Night of Real Entertainment của đài SBS vào tháng 3/2018. Lúc ấy So Ji Sub làm khách mời, quảng bá phim điện ảnh Be with You (Và em sẽ đến), còn Jo Eun Jung là MC. Sau hôm ấy họ giữ liên lạc, cùng đi ăn, gặp gỡ với bạn bè rồi nảy sinh tình cảm. Thời mới vào nghề, tài tử từng hẹn hò Kim Hyun Joo - bạn diễn trong Giày thủy tinh. Ảnh: Marie Claire
Tài tử diện phá cách với mốt họa tiết hoa khi làm mẫu tạo chí Marie Claire ấn bản Hàn Quốc. So Ji Sub hiện sống bên cựu phát thanh viên Jo Eun Jung, có một con trai. Cặp sao gặp gỡ trong chương trình Night of Real Entertainment của đài SBS vào tháng 3/2018. Lúc ấy So Ji Sub làm khách mời, quảng bá phim điện ảnh Be with You (Và em sẽ đến), còn Jo Eun Jung là MC. Sau hôm ấy họ giữ liên lạc, cùng đi ăn, gặp gỡ với bạn bè rồi nảy sinh tình cảm. Thời mới vào nghề, tài tử từng hẹn hò Kim Hyun Joo - bạn diễn trong Giày thủy tinh. Ảnh: Marie Claire
So Ji Sub sinh năm 1977, từng là vận động viên bơi chuyên nghiệp trước khi hoạt động nghệ thuật. Anh thuộc top diễn viên thực lực, ghi dấu qua các phim Giày thủy tinh, Chuyện hẹn hò, Chuyện tình Bali, Xin lỗi anh yêu em, Đường số 1, Only You, Mặt trời của chàng Joo, Đảo địa ngục, Một ngày nắng ấm, Nữ thần của tôi, Và em sẽ đến, My Secret Terrius. Ảnh: Arena
So Ji Sub sinh năm 1977, từng là vận động viên bơi chuyên nghiệp trước khi hoạt động nghệ thuật. Anh thuộc top diễn viên thực lực, ghi dấu qua các phim Giày thủy tinh, Chuyện hẹn hò, Chuyện tình Bali, Xin lỗi anh yêu em, Đường số 1, Only You, Mặt trời của chàng Joo, Đảo địa ngục, Một ngày nắng ấm, Nữ thần của tôi, Và em sẽ đến, My Secret Terrius. Ảnh: Arena
So Ji Sub và Kim Hyun Joo trong Giày thủy tinh. Video: SBS
Thiên Lam