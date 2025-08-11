Phong độ thời trang của So Ji Sub

Tại sự kiện ra mắt phim Mercy for None (Không dung thứ) hồi tháng 6, So Ji Sub xuất hiện với âu phục đơn sắc. Tác phẩm hành động do Yoo Ki Sung viết kịch bản, Choi Sung Eun đạo diễn, đánh dấu màn tái xuất của So Ji Sub sau ba năm vắng bóng màn bạc lẫn màn ảnh nhỏ. Anh vào vai Nam Gi Jun, trở lại giới xã hội đen sau 11 năm để trả thù cho em trai. Ảnh: Xportsnews