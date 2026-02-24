Phong độ mỹ nam 'Tình người duyên ma'

Trên trang cá nhân ngày 14/2, Mario Maurer đăng loạt ảnh, video nhảy múa cùng bạn gái - ca sĩ, diễn viên Junji Junpitakchai kèm thông điệp: "Chúc mừng Valentine nhé Junji của anh. Yêu em". Hình ảnh thu hút gần 275.000 lượt thích và hàng nghìn bình luận.
Đa số khán giả gọi Mario Maurer là "nam thần không tuổi", diện mạo không thay đổi quá nhiều so với 13 năm trước, lúc đóng Tình người duyên ma - phim có doanh số cao nhất phòng vé Thái Lan năm 2013 (33 triệu USD), giúp Mario lẫn nữ chính Mai Davika thành thần tượng mới của châu Á.
Theo Overseasidol, Mario Maurer - Junji Junpitakcha hẹn hò 12 năm. Trong cuộc phỏng vấn đầu năm nay, anh cho biết chưa có kế hoạch tổ chức đám cưới. Trước đó, tài tử từng có mối tình 10 năm với MC, diễn viên Gubgib Sumontip (2003-2013).
Theo Overseasidol, Mario Maurer - Junji Junpitakcha hẹn hò 12 năm. Trong cuộc phỏng vấn đầu năm nay, anh cho biết chưa có kế hoạch tổ chức đám cưới. Trước đó, tài tử từng có mối tình 10 năm với MC, diễn viên Gubgib Sumontip (2003-2013).
Ở tuổi 38, tài tử có sự nghiệp ổn định, tham gia nhiều phim điện ảnh lẫn truyền hình, được giới chuyên môn đánh giá diễn xuất có chiều sâu. Theo Overseasidol, năm nay, anh trở lại màn ảnh rộng trong tác phẩm kinh dị Saming Thi Soengsang. Tháng 10/2025, anh gây sốt phòng vé với 4 Tigers, thuộc thể loại hành động - giả tưởng - lịch sử.
Ở tuổi 38, tài tử có sự nghiệp ổn định, tham gia nhiều phim điện ảnh lẫn truyền hình, được giới chuyên môn đánh giá diễn xuất có chiều sâu. Theo Overseasidol, năm nay, anh trở lại màn ảnh rộng trong tác phẩm kinh dị Saming Thi Soengsang. Tháng 10/2025, anh gây sốt phòng vé với 4 Tigers, thuộc thể loại hành động - giả tưởng - lịch sử.
Diễn viên chuộng gam trung tính vì dễ phối đồ, phù hợp nhiều hoàn cảnh. Mario Maurer sinh năm 1988, mang ba dòng máu Thái Lan, Đức, Trung Quốc. Anh gia nhập làng giải trí năm 2004, từng đóng các phim The love of Siam, A little thing called love (Mối tình đầu), Tình người duyên ma, Lời nguyền của quỷ, Ánh dương tình yêu, Trò chơi vương quyền, Hẹn ước tình yêu, Công tử về vườn, Thầy lang trúng mánh.
Diễn viên chuộng gam trung tính vì dễ phối đồ, phù hợp nhiều hoàn cảnh. Mario Maurer sinh năm 1988, mang ba dòng máu Thái Lan, Đức, Trung Quốc. Anh gia nhập làng giải trí năm 2004, từng đóng các phim The love of Siam, A little thing called love (Mối tình đầu), Tình người duyên ma, Lời nguyền của quỷ, Ánh dương tình yêu, Trò chơi vương quyền, Hẹn ước tình yêu, Công tử về vườn, Thầy lang trúng mánh.
Anh nhận "mưa lời khen" về phong thái khi dự sự kiện ở Hong Kong cuối tháng 12/2025.
Anh nhận "mưa lời khen" về phong thái khi dự sự kiện ở Hong Kong cuối tháng 12/2025.
Tài tử lăng xê phong cách quý ông Italy với mốt thắt nơ. Toàn bộ trang phục, phụ kiện của nhà mốt Loro Piana.
Tài tử lăng xê phong cách quý ông Italy với mốt thắt nơ. Toàn bộ trang phục, phụ kiện của nhà mốt Loro Piana.
Nhiều năm nay Mario luôn có mặt trong danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" của TC Candler- trang phê bình điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ.
Nhiều năm nay Mario luôn có mặt trong danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" của TC Candler- trang phê bình điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ.
Một trong những hình ảnh được fan đánh giá năng động, trẻ trung ở tuổi 38 của Mario Maurer.
Một trong những hình ảnh được fan đánh giá năng động, trẻ trung ở tuổi 38 của Mario Maurer.
Ở đời thường, tài tử thường xuất hiện với áo thun, quần jeans, tạo điểm nhấn với mốt mũ ngược. Anh nuôi thú cưng, thích du lịch và những môn thể thao cảm giác mạnh. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, anh cho biết yêu khoảnh khắc về nhà ăn cơm cùng mẹ và anh trai.
Ở đời thường, tài tử thường xuất hiện với áo thun, quần jeans, tạo điểm nhấn với mốt mũ ngược. Anh nuôi thú cưng, thích du lịch và những môn thể thao cảm giác mạnh. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, anh cho biết yêu khoảnh khắc về nhà ăn cơm cùng mẹ và anh trai.
Mario (giữa) nhảy nhẫu hứng cùng hai người bạn.
Thiên Lam
Ảnh, video: Instagram Mario_mm38