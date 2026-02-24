Phong độ mỹ nam 'Tình người duyên ma'

Valentine của Mario Maurer và bạn gái

Trên trang cá nhân ngày 14/2, Mario Maurer đăng loạt ảnh, video nhảy múa cùng bạn gái - ca sĩ, diễn viên Junji Junpitakchai kèm thông điệp: "Chúc mừng Valentine nhé Junji của anh. Yêu em". Hình ảnh thu hút gần 275.000 lượt thích và hàng nghìn bình luận.



Đa số khán giả gọi Mario Maurer là "nam thần không tuổi", diện mạo không thay đổi quá nhiều so với 13 năm trước, lúc đóng Tình người duyên ma - phim có doanh số cao nhất phòng vé Thái Lan năm 2013 (33 triệu USD), giúp Mario lẫn nữ chính Mai Davika thành thần tượng mới của châu Á.