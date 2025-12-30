Phong cách vượt thời gian của minh tinh Brigitte Bardot

Sinh năm 1934 tại Pháp, Bardot là một trong những gương mặt, người mẫu và diễn viên mang tính biểu tượng nhất của những năm 1950 và 1960. Bà được gọi là biểu tượng quyến rũ của màn bạc, biểu tượng thời trang truyền cảm hứng mọi thời, là nàng thơ của Dior, Balmain và Pierre Cardin.

Cây bút phê bình thời trang Isabella Biedenharn của tạp chí Elle nhận xét Bardot đã truyền cảm hứng cho hàng triệu phụ nữ trên khắp thế giới với kiểu chải phồng tóc và kẻ viền mắt đậm. Cách tạo dáng của bà khi bắt chéo chân với quần tất và khoanh tay trước ngực - được đặt tên "Tư thế Bardot" - khiến nhiều người nổi tiếng bắt chước, như Gisele Bündchen, Lindsay Lohan, Elle Macpherson, Rihanna.