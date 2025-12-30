Phong cách vượt thời gian của minh tinh Brigitte Bardot

Brigitte Bardot qua đời ở tuổi 91 tại nhà riêng ở Saint-Tropez hôm 28/12. Trên X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết bà Brigitte Bardot là hiện thân của một cuộc đời tự do, trở thành huyền thoại của thế kỷ. Những tác phẩm điện ảnh, giọng ca và tình yêu động vật của bà chạm đến trái tim khán giả.
Sinh năm 1934 tại Pháp, Bardot là một trong những gương mặt, người mẫu và diễn viên mang tính biểu tượng nhất của những năm 1950 và 1960. Bà được gọi là biểu tượng quyến rũ của màn bạc, biểu tượng thời trang truyền cảm hứng mọi thời, là nàng thơ của Dior, Balmain và Pierre Cardin.
Cây bút phê bình thời trang Isabella Biedenharn của tạp chí Elle nhận xét Bardot đã truyền cảm hứng cho hàng triệu phụ nữ trên khắp thế giới với kiểu chải phồng tóc và kẻ viền mắt đậm. Cách tạo dáng của bà khi bắt chéo chân với quần tất và khoanh tay trước ngực - được đặt tên "Tư thế Bardot" - khiến nhiều người nổi tiếng bắt chước, như Gisele Bündchen, Lindsay Lohan, Elle Macpherson, Rihanna.
Vẻ đẹp thời trẻ của minh tinh Brigitte Bardot. Video: Pathé/YouTube Simply Happy
Trong những năm 1950, minh tinh thường xuyên diện kiểu áo trễ vai với đường cắt rộng, khiến chúng trở nên phổ biến và được đặt tên là cổ áo Bardot. Kiểu dáng này cũng được bà sử dụng cho áo len, đầm hoặc áo khoác dệt kim. Ảnh: Harper's Bazaar
Brigitte Bardot còn là người đưa bikini trở thành xu hướng phổ biến như ngày nay. Năm 1953, khi mới 18 tuổi, Bardot gây xôn xao dư luận khi tạo dáng chụp ảnh trên bãi biển Cannes trong bộ bikini họa tiết nhiệt đới. Theo Vogue, các thủy thủ xếp hàng dọc lối đi để được nhìn thấy nữ diễn viên.
Trong bối cảnh bikini vẫn chưa được chấp nhận ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Mỹ, bức ảnh được ví như "vụ nổ có sức mạnh khủng khiếp". Từ kiểu dáng bị cho là quá khêu gợi, bikini trở thành món đồ được phụ nữ si mê. Cũng từ đó, hình ảnh người đẹp bãi biển trở thành một truyền thống đối với các ngôi sao Hollywood khi đến thăm bờ biển ở Cannes. Ảnh: AFP
Một trong những món đồ định hình phong cách của biểu tượng Bardot là quần chẽn siêu ngắn. Bà thường mặc chúng với corset, dạo phố, du lịch hoặc thư giãn trong vườn nhà. Hai năm nay, mốt quần này hot trở lại, được các nhà mốt lớn như Gucci, Prada lăng xê. Ảnh: Pinterest
Người đẹp góp phần khiến phong cách bohemian gây sốt trong những năm 1960 và trở thành kiểu mặc kinh điển. Dù kén người mặc, bohemian vẫn là nét văn hóa thời trang đặc sắc, dành cho những người chuộng lối mặc có chiều sâu. Ảnh: Pinterest
Nhắc tới Bardot còn phải nhắc tới những chiếc váy kẻ ô vuông mang hơi hướng phong cách đồng quê. Ở thập niên 1950, khi kết hôn với diễn viên Jacques Charrier, bà diện một chiếc váy kẻ ô vuông tông hồng và trắng và mặc kiểu hoa văn này trong suốt nhiều năm sau đó. Họa tiết này gợi nhớ đến thảm, khăn trải bàn thường được những người nông dân trải trên bàn ăn hoặc thảm cỏ trong vườn, cánh đồng. Ảnh: Pinterest
Từ chiếc áo của người lao động trên biển và hải quân Pháp, nhờ sức ảnh hưởng của Hollywood, áo Breton (sọc ngang) trở thành mẫu áo kinh điển của mọi thời. Những năm 1940, thiết kế là "con cưng" của nhiều người nhưng điển hình nhất là Brigitte Bardot. Ảnh: Pinterest
Giày búp bê được Brigitte Bardot diện suốt những năm 1960, trở thành kiểu giày đặc trưng của bà. Chúng gây sốt trở lại trong vài năm gần đây với nhiều kiểu biến tấu như đính đá, thắt nơ, quai đắp chéo. Ảnh: AFP
Những chiếc mũ cói và túi cói nở rộ ở làng mốt ngày nay từng được Bardot và Jane Birkin lăng xê thành công thời xưa. Kết hợp với trang phục hiện đại, phụ kiện cói giúp các biểu tượng thời trang thể hiện sức sáng tạo và cuốn hút theo nét riêng Ảnh: Alamy
Brigitte Bardot thường tô điểm thêm vẻ ngoài của mình bằng những sợi dây chuyền dài, đeo riêng lẻ hoặc kết hợp nhiều lớp. Phong cách này được nhiều người áp dụng trong những năm 1980 đến nay. Ảnh: Pinterest
Thời xưa, Brigitte Bardot chuộng kiểu bốt gót thấp với ống cao tới gối ôm sát chân. Ngày nay, thiết kế trở thành món đồ quen thuộc giúp tôn dáng được nhiều chị em lựa chọn. Ảnh: Pinterest
