Biểu tượng điện ảnh Pháp Brigitte Bardot qua đời

Minh tinh Brigitte Bardot, biểu tượng quyến rũ của điện ảnh Pháp, qua đời ở tuổi 91, ngày 28/12.

Theo The Guardian, nghệ sĩ mất tại nhà riêng ở miền Nam nước Pháp. Trong bài đăng tin buồn, người đại diện của quỹ Brigitte Bardot viết bà là diễn viên và ca sĩ nổi tiếng thế giới, chọn từ bỏ sự nghiệp để dành năng lượng cho quỹ hoạt động vì động vật.

Trên nền tảng X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết bà Brigitte Bardot là hiện thân của một cuộc đời tự do, trở thành huyền thoại của thế kỷ. Những tác phẩm điện ảnh, giọng ca và tình yêu động vật của bà chạm đến trái tim khán giả.

Sinh năm 1934 tại Paris, Brigitte Bardot hoạt động giải trí thập niên 1950-1960 với các vai trò người mẫu, diễn viên, ca sĩ. Bà được mệnh danh "biểu tượng gợi cảm" của điện ảnh Pháp mọi thời, khuynh đảo làng giải trí thế giới. Nghệ sĩ xuất hiện trong gần 50 bộ phim, thu âm hàng chục bài hát.

Vào những năm 1950, Brigitte Bardot khởi xướng mốt mặc áo bằng vải visi ở Pháp, châu Âu và Mỹ. Các cửa hàng Paris lập tức tràn ngập những bộ đồ may cắt bằng loại vải này. Ngay cả búp bê Barbie có mớ tóc vàng xinh đẹp cũng mặc bộ đầm vải visi, bởi sức hút của Brigitte Bardot.

Dù thành công, Bardot quyết định rời làng giải trí, chọn cuộc sống bình lặng ở ngoại ô năm 1973, ở tuổi 40. Trong cuộc trò chuyện với Vanity Fair tại nhà riêng năm 2012, bà cho biết chán ngấy showbiz. "Thật may là tôi đã dừng lại. Marilyn Monroe hay Romy Schneider, phần lớn nữ diễn viên vĩ đại đều gặp phải kết cục bi thảm. Khi nói lời tạm biệt với công việc này, tôi đã cứu mạng mình", Bardot nói.

Trên Fox News Digital, nhà sử học James Clarke cho biết Bardot bước ra khỏi ánh đèn sân khấu khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp bởi bà thấy 20 năm làm nghệ thuật trong thế giới hào nhoáng là đủ. Khi nói chuyện với Guardian năm 2019, Bardot cũng nói: "Cuộc sống làm người nổi tiếng khiến tôi cảm thấy nghẹt thở. Tôi biết cảm giác bị săn đuổi là như thế nào".

Kể từ khi từ giã nghiệp diễn, Bardot dành thời gian chăm sóc động vật, trở thành nhà hoạt động xông xáo. Trong cuốn Tears of Battle: An Animal Rights Memoir xuất bản năm 2019, bà viết: "Con người đã làm tổn thương tôi sâu sắc. Chỉ với động vật, thiên nhiên, tôi mới tìm thấy sự bình yên".

Quỹ Brigitte Bardot được nghệ sĩ thành lập từ năm 1986 với mục đích bảo vệ động vật. Quỹ từng tài trợ xây dựng một bệnh viện động vật hoang dã ở Chile, khu chăm sóc những con gấu bị ngược đãi ở Bulgari hay chuột túi ở Australia, voi ở Thái Lan và ngựa ở Tunisia. Bà dành phần lớn thời gian để ngăn chặn việc giết hại hải cẩu con, phản đối việc giết mổ ngựa. Năm 1987, Bardot bán đấu giá đồ trang sức, tác phẩm nghệ thuật, quần áo và các đồ dùng cá nhân khác để ủng hộ cho quỹ, thu được 500.000 USD.

Nghệ sĩ trải qua bốn cuộc hôn nhân, cuối đời bà sống bên người chồng thứ tư -Bernard d'Ormale - trong ngôi nhà có trang trại nuôi ngựa, lừa, bò và lợn. Ở nhà, bà giải khuây bằng trò chơi ô chữ, nghe đài radio, đọc sách.

