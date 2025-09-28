Phong cách thời trang của Đức Phúc

10 năm qua, kể từ khi đoạt quán quân Giọng hát Việt 2015 đến nay, Đức Phúc "lột xác" hình ảnh. Từ một chàng trai 19 tuổi còn rụt rè, chưa biết mặc hợp mốt, anh trở thành ca sĩ thành công, nổi bật trên sân khấu với những bộ cánh được đầu tư.

Những năm đầu đi hát, ca sĩ cho biết rất buồn, nhiều lần bật khóc khi mọi người chê ngoại hình. Để tự tin hơn, Đức Phúc giảm cân năm 2016 và phẫu thuật thẩm mỹ một năm sau đó. Anh hợp tác với nhiều stylist như Kye Nguyễn, Khúc Mạnh Quân để đổi mới từ kiểu tóc đến trang phục. Cùng giọng hát, phong cách biểu diễn, hình ảnh mới của Đức Phúc được khán giả đón nhận. Anh có lượng fan hùng hậu trải dài khắp tỉnh thành.