Phong cách thời trang của Đức Phúc

Sau chiến thắng Intervision 2025 tại Nga, Đức Phúc lên đường về Việt Nam hôm nay. Sang nước bạn thi đấu từ ngày 10/9 đến nay, anh ưu tiên diện áo dài khi ra sân bay, lên sân khấu. Ca sĩ cho biết muốn giới thiệu Việt Nam với bạn bè quốc tế thông qua âm nhạc lẫn thời trang.
Tiết mục Phù Đổng Thiên Vương của Đức Phúc ở Intervision 2025. Video: Intervision
Đức Phúc yêu áo dài, nhiều lần mặc trang phục này trong những dịp đặc biệt như Tết và một số chương trình trong nước. Ca sĩ ưu tiên kiểu áo cách tân màu sáng, nhấn bằng một số chi tiết 3D hoặc in họa tiết, phối quần jeans hoặc lụa.
10 năm qua, kể từ khi đoạt quán quân Giọng hát Việt 2015 đến nay, Đức Phúc "lột xác" hình ảnh. Từ một chàng trai 19 tuổi còn rụt rè, chưa biết mặc hợp mốt, anh trở thành ca sĩ thành công, nổi bật trên sân khấu với những bộ cánh được đầu tư.
Những năm đầu đi hát, ca sĩ cho biết rất buồn, nhiều lần bật khóc khi mọi người chê ngoại hình. Để tự tin hơn, Đức Phúc giảm cân năm 2016 và phẫu thuật thẩm mỹ một năm sau đó. Anh hợp tác với nhiều stylist như Kye Nguyễn, Khúc Mạnh Quân để đổi mới từ kiểu tóc đến trang phục. Cùng giọng hát, phong cách biểu diễn, hình ảnh mới của Đức Phúc được khán giả đón nhận. Anh có lượng fan hùng hậu trải dài khắp tỉnh thành.
Đức Phúc biến hóa trên sân khấu - lúc thanh lịch với suit, khi lại ngầu với jumpsuit da, ngộ nghĩnh với áo cánh thiên thần, bốt đính lông xù. Dù chỉ cao 1,68 m, dáng người nhỏ bé, ca sĩ vẫn có thể mặc trang phục phối nhiều layer - phong cách nhiều người e ngại. Anh cũng đổi màu tóc liên tục với xanh bạc hà, hồng, bạch kim.
Phong cách của Đức Phúc được xây dựng dựa trên sự học hỏi các idol Hàn Quốc - một chút thư sinh, một chút phá cách, nữ tính hóa, linh hoạt.
Đời thường, anh luôn chọn quần jeans rộng thùng thình, pha trộn giữa unisex, Y2K. Ca sĩ cho biết không ngại việc mặc quần thụng có thể khiến vẻ ngoài trông thấp bé hơn. Anh ưu tiên sự thoải mái, mặc theo sở thích.
Trong một chuyến du lịch Hội An, ca sĩ dùng sơ mi làm áo khoác, kết hợp áo phông trơn và quần ống rộng, khăn quàng.
Quần jeans ống cong - một trong những xu hướng hot năm nay - được kết hợp hài hòa với giày loafer, áo khoác không cổ tay bồng nữ tính và mũ beret.
Thời trang đường phố mang hơi thở đầu thập niên 2000 với áo thun bó và quần túi hộp.
Để tôn chiều cao, Đức Phúc ưu tiên những loại giày platform, chunky có đế cao và dày. Một trong những đôi được anh sử dụng là thiết kế của Balenciaga. Tủ đồ của anh còn có một số ít túi xách của Chanel, Saint Laurent. Đức Phúc cho biết anh không hoang phí tiền vào hàng hiệu, du lịch sang chảnh mà dồn vào đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc.
Khi đi sự kiện, ca sĩ lựa chọn mặc đồng bộ áo khoác và quần. Kiểu mặc cả "cây" đồng màu giúp anh trông cao hơn.
Thay vì những chiếc quần ống siêu rộng mặc hàng ngày, anh chuyển sang quần ống đứng, giúp tạo ra sự gọn gàng, thanh lịch.
Ca sĩ tên đầy đủ là Nguyễn Đức Phúc, 28 tuổi, quê Hà Nội, nổi tiếng với các bản hit Ánh nắng của anh, Ta còn yêu nhau, Còn yêu đâu ai rời đi, Hơn cả yêu, Người ơi người ở đừng về, Ngày đầu sau chia tay. Năm 2024, anh tham gia Anh trai say hi mùa đầu tiên.
Sao Mai
Ảnh: Nhân vật cung cấp