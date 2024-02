Phong cách thanh lịch của Mai Phương ở chặng đầu Miss World

Video giới thiệu bản thân của Mai Phương đăng tải trên trang chủ Miss World. Video: Nhân vật cung cấp

Cô tên đầy đủ Huỳnh Nguyễn Mai Phương, đăng quang Miss World Vietnam 2022. Đầu tháng 2, người đẹp công bố điệu nhảy "See Tình" chuẩn bị cho phần Dance of the World, hé lộ trang phục dạ hội chính do nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư thực hiện. Chung kết Miss World lần thứ 71 sẽ diễn ra ngày 9/3 tại một trung tâm thuộc thành phố Mumbai. Đương kim hoa hậu Karolina Bielawska, người Ba Lan, sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.