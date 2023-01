Phong cách thanh lịch của Dương Tử Quỳnh ở tuổi 60

Với Everything Everywhere All at Once, Dương Tử Quỳnh giành giải Quả Cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại phim điện ảnh âm nhạc hoặc hài kịch. Đến lễ trao giải hôm 10/1, diễn viên tỏa sáng trong bộ đầm sequin dáng peplum của Armani. Diện mạo hoàn hảo giúp cô được Vogue xếp vào nhóm những ngôi sao mặc đẹp nhất sự kiện. Ảnh: AFP