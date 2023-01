Đầm xa xỉ làm trong một tháng của Margot Robbie

Thiết kế Haute Couture của Chanel dành cho Margot Robbie tại Quả Cầu Vàng 2023 tốn 750 giờ thực hiện.

Đến Quả Cầu Vàng lần thứ 80 tại Los Angeles hôm 10/1, Margot Robbie diện đầm ren và tulle Chantilly màu hồng nhạt thuộc bộ sưu tập Haute Couture Thu Đông 2022 của Chanel. Phong cách thời trang và trang điểm của cô do stylist Kate Young xây dựng, lấy cảm hứng từ sức mạnh của Hollywood.

Margot Robbie ở Quả Cầu Vàng 2023 (video: AdoreLuxy) Margot Robbie dự Quả Cầu Vàng 2023. Video: AdoreLuxy

Thiết kế gồm 30.000 chi tiết thêu, đính sequin, hạt cườm và lông vũ, mất 31 ngày thực hiện. Để tăng vẻ lấp lánh, diễn viên cài thêm một chiếc trâm ở giữa đường viền cổ áo, đeo bông tai bằng vàng trắng và kim cương 18K của nhà mốt Pháp. Chuyên gia Pati Dubroff trang điểm cho người đẹp theo phong cách tự nhiên với son môi màu hồng và một chút phấn má.

Vogue đánh giá diện mạo phù hợp với hình ảnh vai diễn mới của cô trong Babylon (Damien Chazelle đạo diễn). Phần dưới của bộ đầm xòe nhẹ, gợi liên tưởng đến những chiếc váy thập niên 1920 trong phim. Kate Young nói với Vogue để chuẩn bị cho sự kiện, ý tưởng của bộ váy đã được bàn bạc từ mùa thu năm ngoái. "Ê kíp đã gặp phía Chanel hồi tháng 9 ở Paris khi tham gia một buổi chụp hình", cô nói.

Bộ đầm của Chanel dành cho Margot Robbie được Vogue đánh giá là một trong những thiết kế đẹp nhất Quả Cầu Vàng 2023. Ảnh: AFP

Năm nay, Margot Robbie được đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim điện ảnh âm nhạc hoặc hài kịch với phim Babylon. Ngoài điện ảnh, Robbie được xem là ngôi sao thời trang. Tham dự buổi ra mắt Babylon tại Los Angeles tháng trước, nữ diễn viên chọn phong cách hiện đại trong chiếc váy Alaïa kèm mũ trùm đầu quấn quanh người. Tại buổi ra mắt phim ở Amsterdam, cô nổi bật trong váy quây bằng ren trắng của Chanel.

Margot Robbie sinh năm 1990 tại Australia, được gắn mác "bom sex" với các vai diễn gợi cảm. Năm 2017, cô chứng tỏ thực lực diễn xuất với đề cử Oscar nữ chính cho phim I, Tonya. Gần đây, cô trở thành minh tinh được săn đón hàng đầu Hollywood, góp mặt nhiều dự án lớn như Once Upon a Time in Hollywood, Bombshell, Bird of Prey, Suicide Squad... Theo Forbes, Margot Robbie dẫn đầu nhóm minh tinh Hollywood được trả lương cao nhất 2022 với 12,7 triệu USD cho vai chính trong phim Barbie.

Họa Mi (theo Vogue)