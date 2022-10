Với lợi thế khoảng 30 ha mặt nước bao quanh đảo, Sun Property tạo ra những trải nghiệm dành riêng cho cư dân tinh hoa như khu tập golf mặt nước, bến du thuyền... để thỏa mãn thú chơi xa xỉ. Ngoài ra, khu đô thị mang đến cảm giác như ở một resort 5 sao với bể sục jacuzzi, bể bơi vô cực được thiết kế ấn tượng, hài hòa với cảnh quan sông nước, giúp cư dân tận hưởng cuộc sống an cư như nghỉ dưỡng... Bên cạnh đó, khu town-house ngay khu đô thị còn là chốn trải nghiệm, thư giãn, giải trí, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cho cư dân.

Ngoài tiện ích nội khu, Sunneva Island còn hưởng lợi từ hệ sinh thái trong quần thể dự án phía Đông Nam Đà Nẵng. Chỉ qua một cây cầu, cư dân thỏa sức trải nghiệm công viên ven sông Cổ Cò Hyde Park quy mô 50ha lớn nhất miền Trung cùng nhịp sống năng động trẻ trung của Sun Riverpolis. Kế đó là khu trung tâm thương mại cao cấp Hoàng Trà mang đến chuỗi dịch vụ sôi động suốt 24/7.

Sunneva Island chinh phục hoàn toàn giới thượng lưu còn bởi chu trình quản lý, vận hành bài bản, chuyên nghiệp bởi Sun Property Management (thương hiệu quản lý khu đô thị của Sun Property). Đơn vị quản lý vận hành sẽ mang đến chất lượng dịch vụ cao cấp, cá nhân hóa, đảm bảo an toàn, an ninh cho cư dân thông qua việc xây dựng một đô thị khép kín với đa lớp bảo vệ. Bởi thế, dù có vắng mặt, chủ nhân vẫn an tâm khi khối tài sản luôn được chăm sóc, bảo dưỡng hoàn hảo.