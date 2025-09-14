Phong cách sánh đôi thanh lịch của vợ chồng Ivanka Trump

Đầu tháng 9, Ivanka Trump chia sẻ hình ảnh về kỳ nghỉ hè của gia đình. Cô cùng chồng con câu cá, chèo thuyền, đốt lửa trại cùng bạn bè trên bãi biển ở Miami và Bahamas. Trong một bức ảnh trên trang cá nhân, cô và nhà đầu tư bất động sản Jared Kushner diện trang phục thoải mái với phong cách đơn sắc.
Theo New York Times, Ivanka Trump và Jared Kushner là một trong những cặp quyền lực nhất thế giới. Họ gặp nhau năm 2005 và cưới nhau tháng 10/2009 sau ba tháng đính hôn. Trong một cuộc phỏng vấn với Vogue, Ivanka nói về chồng: "Thật tuyệt khi tìm được ai đó thực sự tốt bụng. Tôi trân trọng điều đó".
Trên trang cá nhân, con gái ông Donald Trump thường xuyên đăng ảnh và bài viết thể hiện niềm hạnh phúc khi ở bên chồng và các con. Theo Vogue, họ gắn bó vì có nhiều điểm chung. Cả hai cùng đam mê nghệ thuật đương đại, tích lũy một bộ sưu tập trị giá hàng triệu USD. Ngoài sưu tập tranh, vợ chồng Ivanka còn chi tiền cho nội thất.
Cả hai được khán giả hâm mộ về gu mặc thanh lịch, sang trọng. Ivanka gắn liền với đầm chữ A, đầm suông hoặc bodycon tôn hình thể, cắt xẻ chừng mực. Jared trung thành với suit, tuxedo đen khi dự sự kiện. Đời thường, anh mặc đơn giản với áo phông, áo polo, quần kaki hoặc jeans đơn sắc.
Đôi uyên ương từng gây chú ý khi tới tiệc mừng cưới của tỷ phú Jeff Bezos (giây thứ 00:05) tháng 6 tại Venice. Khán giả khen Ivanka trông như búp bê với đầm Oscar de la Renta đính hoa 3D. Video: Reuters
Trong lễ nhậm chức của ông Trump tháng 1, Ivanka diện đầm xanh ngọc lục bảo và chiếc mũ quý tộc cùng tông, tôn vóc dáng đồng hồ cát, xách túi Lady Dior. Vogue cho rằng bộ cánh gợi nhớ đến nhiều hình ảnh thời trang đình đám trong lịch sử, trong đó có bộ New Look kinh điển của Dior. Chồng cô và hai con trai đều mặc áo khoác dáng dài, quần âu xanh navy đồng điệu cà vạt.
Tại tiệc mừng sau lễ nhậm chức của cha, cô gây ấn tượng khi khiêu vũ trên sân khấu trong đầm Givenchy dòng Haute Couture được làm riêng. Thiết kế mô phỏng bản gốc nổi tiếng của huyền thoại Hubert de Givenchy dành cho minh tinh Audrey Hepburn trong Sabrina năm 1954. Jared trung thành suit và nơ bướm cổ điển.
Đời thường, cả hai đều ăn vận tươm tất, gọn gàng. Theo Instyle, Ivanka chuộng các những bộ váy midi không họa tiết khi đi làm. Rời công sở, cô thường diện váy hoa chữ A xòe nhẹ.
Theo Vogue, vợ chồng cô đều có hình thể và chiều cao lý tưởng do chăm tập gym. Một trong những bí quyết giữ hình thể thon thả, săn chắc là tập tạ.
Để trẻ trung hơn, Jared thay sơ mi bằng áo phông, giày Tây bằng sneakers khi không phải tới cơ quan.
Trong một lần đến trang trại ở Wyoming, Ivanka diện phong cách cao bồi bằng bốt trắng, chân váy tua rua và áo khoác denim.
Sao Mai
Ảnh: Instagram Ivanka Trump