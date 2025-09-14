Phong cách sánh đôi thanh lịch của vợ chồng Ivanka Trump

Theo New York Times, Ivanka Trump và Jared Kushner là một trong những cặp quyền lực nhất thế giới. Họ gặp nhau năm 2005 và cưới nhau tháng 10/2009 sau ba tháng đính hôn. Trong một cuộc phỏng vấn với Vogue, Ivanka nói về chồng: "Thật tuyệt khi tìm được ai đó thực sự tốt bụng. Tôi trân trọng điều đó".