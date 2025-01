Dấu ấn thời trang ở lễ nhậm chức của ông Trump

Cà vạt của Tổng thống Donald Trump, mũ thuyền của Đệ nhất phu nhân Melania có thông điệp thú vị ở lễ nhậm chức.

Ngày 20/1, ông Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 47 của Mỹ, trở thành người thứ hai trong lịch sử đảm nhận chức vụ này trong hai nhiệm kỳ không liên tiếp. Ở tuổi 78, ông là người cao tuổi nhất lịch sử Mỹ tuyên thệ nhậm chức tổng thống, hơn ông Joe Biden vài tháng khi người tiền nhiệm tuyên thệ bốn năm trước.

Vẫn là bộ suit xanh hải quân chuẩn mực như mọi lần, nhưng có sự khác biệt lớn nằm ở cà vạt của ông. Thông thường, ông Trump đeo cà vạt đỏ, nhưng lần này chọn màu tím. Nhà nghiên cứu thời trang Mỹ Lauren Rothman nói với BBC: "Cà vạt có màu trầm và nhẹ nhàng là dấu hiệu cho thấy chủ nhân của nó có sự vững chãi và điềm tĩnh, không cần phô trương hay gây chú ý".

Trong lần đầu nhậm chức năm 2017, ông Trump mặc áo khoác dáng dài và cà vạt đỏ rực - sắc màu biểu tượng của Đảng Cộng Hòa. Ngoài ra, đỏ cũng là màu khẳng định sức hút, nhiệt huyết, đam mê và khát vọng. Lần này, sắc tím trên cà vạt của ông thể hiện cho sự tin cậy, sang trọng, sáng tạo và ổn định.

Khoảnh khắc ông Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ Khoảnh khắc ông Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ. Video: CNBC

Vogue nhận định hai lựa chọn sắc màu cà vạt cho hai thời điểm đều phù hợp với bối cảnh chính trị, xã hội và quan điểm của ông Trump. Năm nay, nước Mỹ cần sự ổn định và vững chắc sau nhiều biến động về kinh tế. Vogue cho rằng với chiếc cà vạt tím, ông Trump phát tín hiệu đã sẵn sàng đưa đất nước tiến lên một kỷ nguyên mới, "xây dựng đất nước đáng tự hào, thịnh vượng và tự do, khôi phục sự an toàn cho đất nước và "trả lại cân bằng" cho cán cân công lý" như ông phát biểu khi tuyên thệ.

Bên cạnh đó, tím còn là sự pha trộn giữa màu đỏ và xanh, mang ý nghĩa lịch sử trong các buổi lễ nhậm chức khi hai đảng cùng thống nhất người lãnh đạo đất nước trên tinh thần đoàn kết và trật tự. Qua đó, chiếc cà vạt của ông Trump còn cho thấy sự tôn trọng của ông với ông Biden.

Bộ suit kiểu Mỹ còn ăn khớp với bài phát biểu về việc phát triển ngành công nghiệp nước này. Chuyên gia thời trang nam Derek Guy nói trên BBC: "Ngành sản xuất của Mỹ đang suy giảm, đặc biệt là trong lĩnh vực may mặc. Một số nhà máy sản xuất quần áo cho các lễ nhậm chức trước đây đã đóng cửa. Sẽ rất tuyệt nếu thấy nhiều sự ủng hộ hơn cho ngành sản xuất của Mỹ, ngay cả khi chỉ mang tính biểu tượng".

Tờ WSJ nhận xét lễ nhậm chức lần thứ hai của ông Donald Trump là màn trình diễn của phong cách trang trọng và sắc nét. Ngoài ông, nhiều nhân vật khác cũng ghi điểm về phong cách.

Nếu ông Donald Trump tạo ấn tượng bằng cà vạt, Đệ nhất phu nhân Melania Trump lại gây sốt với boater - chiếc mũ của mùa hè được ưa chuộng ở thế kỷ 19. Quy tắc truyền thống - đội mũ boater với blazer hoặc bộ vest trang trọng - được bà Melania nắm vững và áp dụng với một thiết kế cổ vest dáng dài màu đen siết eo. Theo CNN, chiếc mũ là hình ảnh được bàn tán nhiều nhất trong lễ nhậm chức. Lauren Rothman nói trên BBC: "Chiếc mũ thay lời Melania Trump, giúp bà khẳng định vị thế biểu tượng thời trang. Bà ấy đã sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống trên cương vị Đệ nhất phu nhân".

Trang phục của Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania trong lễ nhậm chức hôm 20/1. Ảnh: AP

Theo Vogue, các đệ nhất phu nhân trước đây, gồm Mamie Eisenhower, Nancy Reagan và Jackie Kennedy, đều đội mũ trong Ngày nhậm chức. Tuy nhiên, đó thường là loại mũ hộp, được thiết kế đặc biệt để không che mất khuôn mặt.

Ngược lại, chiếc mũ của bà Trump có vành rộng đến mức che khuất cả mắt. Cùng áo khoác cài nút chặt và cổ cao, mũ boater mang đến cho bà vẻ bí ẩn và khó tiếp cận. Điều này được cho là không bình thường đối với một lễ nhậm chức, khi gia đình bà đang được coi là bộ mặt mới của quốc gia. Nhưng lựa chọn này lại phù hợp với hình ảnh nghiêm túc, không ồn ào mà bà Trump đã xây dựng kể từ khi chồng xuất hiện trên chính trường. Việc bà Melania đội mũ trong suốt buổi lễ ở Điện Capitol cũng nhấn mạnh thêm sự kiên quyết trong quan điểm thời trang và chính trị của bà.

Nhà thiết kế mũ Eric Javits nói với WSJ chiếc mũ ban đầu của bà Melania bị bẹp nát khi vận chuyển đến New York do bão tuyết vài tuần trước. Để kịp có mũ mới cho bà, ông đã đến Florida để làm một phiên bản mới. Thiết kế được làm từ loại len hai mặt như áo khoác của đệ nhất phu nhân, thực hiện thủ công bằng cách sử dụng đường khâu ẩn gần như vô hình - kỹ thuật may đo tốn thời gian.

Ivanka Trump diện áo váy xanh ngọc lục bảo khi tới buổi lễ nhậm chức của bố. Ảnh: AFP

Con gái đầu lòng của ông Trump - Ivanka - diện đầm xanh ngọc lục bảo và chiếc mũ quý tộc cùng tông, tôn vóc dáng đồng hồ cát, xách túi Lady Dior. Vogue cho rằng bộ cánh gợi nhớ đến nhiều hình ảnh thời trang đình đám trong lịch sử, trong đó có bộ New Look kinh điển của Dior. Trang phục của Ivanka hay Melania đều thể hiện phong cách hoàng gia sang trọng.

Đệ nhị phu nhân Usha Vance được cho là có khoảnh khắc thời trang nổi bật nhất từ trước đến nay. So với những bộ cánh trước, diện mạo lần này cho thấy bà chuyển hướng sang những lựa chọn thời trang cao cấp hơn. Bà diện áo khoác hồng của Oscar de la Renta đi kèm khăn quàng nhét dưới thắt lưng. Chuyên gia Lauren Rothman nhận xét với sắc màu này, bà Usha toát lên năng lượng của sự thoải mái và vui vẻ, tương phản hoàn toàn với tông màu trầm của gia đình ông Trump.

Gây chú ý về trang phục trong lễ nhậm chức còn có các tỷ phú công nghệ. Elon Musk, Mark Zuckerberg bóng bẩy hơn ngày thường trong những bộ vest và cà vạt. Vợ của Zuckerberg, Priscilla Chan, diện phong cách cổ điển, đeo vòng choker. Lauren Sanchez, vợ sắp cưới của Jeff Bezos, nổi bật trong đám đông với bộ suit trắng của Alexander McQueen, khoe nội y ren.

