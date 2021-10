Phong cách những công chúa nổi tiếng thế giới

Alexia, 16 tuổi, là con gái thứ hai của vua Hà Lan - Willem Alexander - và hoàng hậu Máxima. Cuối tháng 8, cô nhập học tại United World College of the Atlantic (Anh), chung trường với công chúa Leonor. Alexia chuộng những bộ váy chữ A kiểu dáng đơn giản với chất liệu nhung, lụa... Ảnh: The Royal House of Netherlands