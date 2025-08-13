Phong cách nghỉ dưỡng của vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos

Hôm 7/8, tỷ phú Jeff Bezos và Lauren Sánchez đi dạo trên bờ biển Ibiza. Họ quay lại siêu du thuyền Koru đang neo đậu ngoài khơi để nghỉ ngơi. Cựu MC diện đầm trắng quây ngực dài chấm gót, đội mũ cói, mang dép Hermes, tay đeo chiếc đồng hồ RM07 Intergalactic Dark Night của Richard Mille 305.000 USD (hơn 8 tỷ đồng). Theo Pagesix, thiết kế là quà cưới của Jeff Bezos dành cho vợ. Nhà sáng lập Amazon diện bộ đồ xanh navy đơn giản và sneakers đen quen thuộc.
Sau lễ cưới ở Venice tháng 6, đôi uyên ương đang nghỉ dưỡng ở hòn đảo đắt đỏ bậc nhất Tây Ban Nha cùng tài tử Leonardo DiCaprio và bạn gái anh - siêu mẫu Vittoria Ceretti.
Lauren Sánchez ưu tiên các bộ đầm maxi, áo quây và chân váy bó tôn hình thể đồng hồ cát. Trong chuyến đi này, cô mang nhiều loại mũ cói và kính râm quá khổ - xu hướng phụ kiện nổi bật năm nay. Bezos trung thành với những thiết kế cơ bản ông vẫn diện nhiều năm nay như áo phông ôm dáng, áo polo, quần chinos.
Theo Pagesix, các món đồ của vợ tỷ phú Jeff Bezos đều thuộc các thương hiệu lớn, một số món thuộc hàng xa xỉ và hiếm có. Hôm 5/8, Lauren Sánchez diện mốt mặc đồ bơi như trang phục thường. Cô kết hợp áo tắm một mảnh với chân váy dệt kim, túi Saint Laurent và dép Valentino.
Người đẹp 56 tuổi chọn kiểu mũ nửa đầu, váy cotton khi đi phơi nắng trên đảo.
Khi tới nhà hàng Amalur, Lauren Sánchez diện váy bỏng ngô - từng là mốt thịnh hành trong thập niên 1990, 2000. Cô xách túi Secret nổi tiếng của Schiaparelli làm từ da bê, trang trí bằng những chiếc đinh tán bằng đồng mạ vàng hình tai, mũi, mắt, ổ khóa theo phong cách siêu thực, giá 7.300 Euro (222,6 triệu đồng). Tỷ phú mặc áo polo đồng màu với trang phục của vợ, phối quần kaki xám và sneakers. Cả hai cùng đeo kính phi công giống nhau.
Hôm 23/7, cả hai đi ăn tối ở hàng Italy nhìn ra biển ở Saint-Tropez, Pháp. Lauren diện mốt ngực trần với đầm da báo hở lưng, xuyên thấu. Chồng phối polo nhung xanh dương với quần jeans, sơ vin ngay ngắn, mang giày lười xanh lá. Ảnh: Mega
Trước đó, họ rời du thuyền tại Cap d'Antibes, dạo chơi ở miền Nam nước Pháp. Lauren Sánchez diện đầm maxi hở lưng của Roberto Cavalli, mang dép Aquazzura và túi Lady Dior tí hon giá 15.000 USD (gần 400 triệu đồng). Thiết kế do nghệ sĩ Pietro Ruffo thực hiện, thêu họa tiết "Rêve d'Infini" (Giấc mơ vô cực) lấy cảm hứng từ tác phẩm nghệ thuật trong ngôi nhà thời thơ ấu của Christian Dior ở Granville, Pháp. Tỷ phú công nghệ diện cả "cây" xám gồm sơ mi, quần kaki và giày lười.
Sao Mai
Ảnh: Backgrid