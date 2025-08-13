Phong cách nghỉ dưỡng của vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos

Sau lễ cưới ở Venice tháng 6, đôi uyên ương đang nghỉ dưỡng ở hòn đảo đắt đỏ bậc nhất Tây Ban Nha cùng tài tử Leonardo DiCaprio và bạn gái anh - siêu mẫu Vittoria Ceretti.

Lauren Sánchez ưu tiên các bộ đầm maxi, áo quây và chân váy bó tôn hình thể đồng hồ cát. Trong chuyến đi này, cô mang nhiều loại mũ cói và kính râm quá khổ - xu hướng phụ kiện nổi bật năm nay. Bezos trung thành với những thiết kế cơ bản ông vẫn diện nhiều năm nay như áo phông ôm dáng, áo polo, quần chinos.