Phong cách mỹ nhân đóng phù thủy vũ trụ Marvel

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" là bom tấn Hollywood mở màn mùa phim hè năm nay. Tác phẩm đánh dấu lần thứ bảy Elizabeth Olsen vào vai nữ phù thủy quyền năng Wanda/Scarlet Witch trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Elizabeth Olsen sinh năm 1989, có cha gốc Na Uy và mẹ gốc Anh. Cô có hai chị gái sinh đôi rất nổi tiếng là bộ đôi thiết kế thời trang Mary-Kate và Ashley Olsen. Thời nhỏ, Olsen học hát và múa balett. Cô đi diễn từ năm 11 tuổi và góp vai phụ trong loạt chương trình truyền hình "How the West Was Fun" và "The Adventures of Mary-Kate & Ashley". Lên đại học, Olsen học trường kịch nghệ về diễn xuất. Các bộ phim gắn liền với tên tuổi cô gồm "Godzilla", "Avengers: Age of Ultron", "Captain America: Civil War"... Ảnh: C Magazine