Nhan sắc diễn viên 16 tuổi đóng siêu anh hùng Marvel

Hồi tháng 8 năm ngoái, Xochitl Gomez lăng xê mốt váy cut-out khi tới buổi ra mắt "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" tại Los Angeles. Cô hoàn thiện diện mạo với kiểu tóc búi hai bên. Ảnh: Twitter Marvel