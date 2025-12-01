Phong cách Jeff Bezos biến đổi qua 30 năm

Thông tin vợ chồng ông Jeff Bezos là nhà tài trợ chính của Met Gala 2026 thu hút sự quan tâm của làng mốt, đánh dấu cuộc chơi quyền lực mới trong địa hạt thời trang, văn hóa của tỷ phú công nghệ. Theo Elle, từ một kỹ sư với lối ăn mặc giản dị, ông Bezos "lột xác" với cách mặc hiện đại, trông bảnh bao và ngầu hơn xưa. Video: DailyMail
Sinh ra tại New Mexico năm 1964, Jeff Bezos sớm bộc lộ năng khiếu cơ khí kinh ngạc. Khi còn chập chững biết đi, ông tự tháo rời cũi bằng tua vít. Thời niên thiếu, ông đam mê máy tính, biến gara ôtô của bố mẹ thành phòng thí nghiệm khoa học.
Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu kỹ sư điện và khoa học máy tính, ông làm việc cho DE Shaw và nhanh chóng giữ chức giám đốc điều hành. Năm 1994, ông nghỉ việc, chuyển đến Seattle và thành lập Amazon trong một gara ôtô tại nhà. Năm 1997, Amazon niêm yết cổ phiếu, đưa ông Bezos trở thành tỷ phú. Ảnh: IMAGO/Photo News
Những năm 1990, giống những kỹ sư và dân văn phòng khác, ông Jeff Bezos chọn trang phục giản dị, thường là sơ mi xanh dương dáng thụng, quần âu ống đứng, giày Tây. Theo Business Insider, tủ đồ của ông chỉ có vài món được mặc đi mặc lại. Trong cuộc phỏng vấn nhanh với chương trình 60 minutes, dù đã là tỷ phú, ông cho biết vẫn lái chiếc Honda Accord và khen xe tốt. Ảnh: Academy of Achievement
Năm 2005, dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt Amazon, tỷ phú Jeff Bezos cầm trên tay cuốn Fluid Concepts and Creative Analogies của Douglas Hofstadter, cuốn sách đầu tiên được bán trên sàn thương mại này. Ảnh: AP
Thập niên 2000, ông vẫn trung thành với gu mặc đơn giản, kiểu tóc cắt tỉa ngắn và lưa thưa. Theo WWD, hầu hết doanh nhân công nghệ, tỷ phú đều có đặc điểm chung chỉ mặc vài món cơ bản, giống nhau từ ngày này qua ngày khác "để đỡ phải suy nghĩ". Họ bận rộn, ưu tiên thời gian cho công việc hơn là bận tâm đến vẻ ngoài.
Jeff Bezos phát biểu tại một buổi họp báo ở Trung tâm Nghệ thuật Michael Schimmel thuộc Đại học Pace, New York ngày 6/5/2009. Ảnh: AFP
Cuối thập niên 2000, nhà sáng lập Amazone thay đổi một chút diện mạo. Ông cạo tóc và duy trì phong cách này từ đó tới nay. Thay vì sơ mi, ông mặc blazer nhiều hơn mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, sự kiện.
Tháng 7/2013, ông và vợ lúc bấy giờ - bà MacKenzie - đến dự phiên họp của hội nghị thường niên Allen & Co. tại Sun Valley Resort ở Sun Valley, Idaho. Tỷ phú mặc áo gilet kéo khóa và áo polo bên trong, dáng vẻ rắn rỏi hơn trước. Ảnh: Academy of Achievement
Thời điểm này, nhờ bà MacKenzie khuyên, ông Bezos bắt đầu điều chỉnh chế độ ăn uống, không còn ăn nhiều bánh quy, đồ ngọt như trước. Kết quả, ông cải thiện sức khỏe và vóc dáng.
Ông Bezos bắt đầu tập gym từ khoảng 2017. Hình thể săn chắc giúp ông có thể diện quần áo trông phong cách hơn. Tháng 1/2019, ông ly hôn bà MacKenzie và bốn tháng sau công khai hẹn hò bà Lauren Sánchez. Theo Elle, kể từ khi yêu cựu MC truyền hình, tỷ phú công nghệ trông tươi mới, ăn diện hơn. Ảnh: Mega
Đầu năm 2022, ông gây chú ý với cú "lột xác" bằng phong cách disco, khác xa hình ảnh doanh nhân trí thức trước đây. Ông bắt đầu mặc nhiều sơ mi họa tiết với bảng màu phong phú, thay vì những thiết kế đơn sắc trung tính như trước. Ông thay những chiếc áo và quần vải dáng thụng bằng quần skinny jeans, áo bó sát, đeo kính phi công. Ảnh: Instagram Jeff Bezos
Phong cách đời thường của ông Jeff Bezos năm 2023 trong chuyến đi chơi ở Saint-Tropez. Tỷ phú cũng làm mới tủ đồ với những đôi sneakers, dép, sandals bắt kịp xu hướng. Năm 2024, ông bắt đầu xuất hiện nhiều ở những sự kiện thời trang, trong đó có New York và Milan Fashion Week, Met Gala. Ảnh: SplashNews
Vợ chồng ông Bezos trên đường phố New York tháng 9. Ảnh: GC Images
Vogue nhận xét ông ngày càng phối đồ có gu, chịu thử nghiệm nhiều chất liệu mới như nhung, lụa taffeta, mang bốt da cao gót - những thứ ông không bao giờ sử dụng trước đây. Ông cũng chú ý tới màu sắc, mặc tông xuyệt tông với vợ.
Cả hai cùng mặc tông màu xám khi đi xem thời trang ở Paris tháng 10. So với 30 năm trước, từ thời điểm ông sáng lập Amazon đến nay, tỷ phú phối đồ tươm tất, diện mạo bóng bẩy, chải chuốt hơn. Ảnh: Backgrid
Sao Mai