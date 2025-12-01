Phong cách Jeff Bezos biến đổi qua 30 năm

Sinh ra tại New Mexico năm 1964, Jeff Bezos sớm bộc lộ năng khiếu cơ khí kinh ngạc. Khi còn chập chững biết đi, ông tự tháo rời cũi bằng tua vít. Thời niên thiếu, ông đam mê máy tính, biến gara ôtô của bố mẹ thành phòng thí nghiệm khoa học.

Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu kỹ sư điện và khoa học máy tính, ông làm việc cho DE Shaw và nhanh chóng giữ chức giám đốc điều hành. Năm 1994, ông nghỉ việc, chuyển đến Seattle và thành lập Amazon trong một gara ôtô tại nhà. Năm 1997, Amazon niêm yết cổ phiếu, đưa ông Bezos trở thành tỷ phú. Ảnh: IMAGO/Photo News