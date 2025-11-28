Met Gala - cuộc chơi quyền lực của tỷ phú Jeff Bezos

Tài trợ cho Met Gala, tỷ phú Jeff Bezos được cho là hưởng lợi khi củng cố quyền lực mềm cho bản thân và vợ.

Tỷ phú Jeff Bezos và vợ Lauren Sánchez trở thành nhà tài trợ chính cho Met Gala và triển lãm tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ngày 4/5/2026. Chủ đề Costume Art (Nghệ thuật trang phục) khám phá mối liên hệ giữa cơ thể và trang phục qua các thời đại. Ngoài họ, nhà mốt Saint Laurent và Condé Nast - công ty mẹ của Vogue - cũng tham gia tài trợ.

Quyết định này của vợ chồng nhà sáng lập Amazon thu hút sự quan tâm lớn của công chúng, dù Bezos không phải là tỷ phú đầu tiên tài trợ cho sự kiện này. Năm 2018, giám đốc điều hành Blackstone Stephen A. Schwarzman và vợ ông đã tài trợ cho triển lãm Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination. Sự kiện trở thành chương trình được ghé thăm nhiều nhất trong lịch sử của bảo tàng, với hơn 1,6 triệu lượt khách tham quan.

Chủ đề của Met Gala 2026 hướng đến mối liên hệ giữa cơ thể con người và trang phục. Ảnh: WWD

Trên X, nhiều người đặt câu hỏi liệu sự hiện diện của cặp quyền lực này sẽ nâng tầm Met Gala, hay làm dấy lên lo ngại rằng sự kiện nghệ thuật lâu đời sẽ bị biến chất. Họ chế giễu và phản đối việc ban tổ chức nhận tiền tài trợ của Jeff Bezos.

Một tài khoản viết: "Một kẻ ngoại đạo ít kiến thức về thời trang như Jeff Bezos lại đóng vai trò quyết định cho một sự kiện mang tính nghệ thuật có thể gây họa cho sự kiện". Gần đây, Amazon MGM Studios của ông đã giành được toàn quyền kiểm soát sáng tạo đối với thương hiệu điện ảnh James Bond, cũng làm dấy lên lo ngại về tương lai của thương hiệu điện ảnh này.

Dù vấp phản ứng, CNN nhận định đây là một chiến lược được tính toán kỹ lưỡng và bài bản, nước cờ khôn ngoan của Jeff Bezos. Một nguồn tin nói với Pagesix ông Bezos chi tiền, còn bà Sánchez là người nêu ý tưởng. Cả hai sẽ cùng bàn bạc để quyết định danh sách khách mời, định hình thẩm mỹ và nội dung triển lãm của Met Gala. Với vị thế này, cặp vợ chồng nắm một phần quyền lực không nhỏ trong bối cảnh bà Anna Wintour từ chức tổng biên tập Vogue Mỹ sau 37 năm lèo lái. Theo Daily Mail, tỷ phú Mỹ được cho đang lên kế hoạch mua lại tờ báo này làm quà tặng vợ. Trước đó, ông từng mua tờ Washington Post năm 2013 với giá 250 triệu USD.

Tỷ phú Jeff Bezos và Lauren Sánchez ở Met Gala 2024. Ảnh: Townandcountrymag

So với khối tài sản 263 tỷ USD, số tiền vài triệu USD tỷ phú Mỹ bỏ ra cho Met Gala được cho không đáng là bao. Đổi lại, ông có thể "tẩy trắng" hình ảnh - lợi ích lớn nhất của ông trong khoản đầu tư lần này.

Theo Reuters, ông Jeff Bezos thường bị chỉ trích gay gắt về điều kiện lao động tại Amazon và các hoạt động kinh doanh khác. Nhân viên Amazon có nguy cơ bị thương gần gấp đôi so với nhân viên ở các kho hàng khác, thường xuyên phải làm việc trong điều kiện khắt khe, áp lực cao đến mức kiệt sức.

Việc gắn tên tuổi với Met Gala - một sự kiện văn hóa, từ thiện và nghệ thuật - giúp chuyển hướng câu chuyện sang vai trò nhà hảo tâm và người bảo trợ nghệ thuật hào phóng. Từ đó, ông có thể tăng cường quyền lực mềm, chạm tới tầng lớp tinh hoa toàn cầu.

Nhờ sự kiện, ông có thể quảng bá thương hiệu cá nhân, mở rộng mối quan hệ và mạng lưới quyền lực trong giới showbiz, thời trang, từ đó có lợi cho việc làm ăn. Tham gia sâu vào tổ chức còn cho phép ông Bezos tiếp cận mạng lưới gồm toàn những gương mặt hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, như chính trị, thể thao, mở rộng ảnh hưởng trong truyền thông lẫn xã hội.

Ngoài ra, ông còn có thể tạo ra các tác động tới xu hướng, gu thẩm mỹ, định hình phong cách thời trang, văn hóa. Nếu Met Gala 2026 thành công, sự uy tín và tài sản của tỷ phú Mỹ có thể tăng lên đáng kể.

Theo Independent, sự kiện còn giúp nâng cao vị thế cho vợ Lauren Sánchez trong giới thượng lưu New York và thế giới thời trang. Điều này giúp cặp vợ chồng định vị hình ảnh không chỉ là "tỷ phú công nghệ" mà còn là "cặp quyền lực có tầm ảnh hưởng văn hóa".

Thời trang sánh đôi của vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos Thời trang sánh đôi của vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos. Video: E!

Về phía Met Gala, nhờ tỷ phú Jeff Bezos, ban tổ chức có thêm kinh phí để xây dựng một phòng trưng bày rộng lớn, giúp lưu giữ lâu dài. Với ngân sách lớn, sự kiện có thể làm các show, triển lãm có quy mô và chất lượng cao hơn, có lợi cho bảo tàng, nghệ sĩ, nhà thiết kế.

Với tầm ảnh hưởng toàn cầu của nhà sáng lập Amazon và sự "lột xác" thời trang của bà Sánchez, việc họ góp mặt có thể thu hút sự chú ý rộng rãi hơn, lôi kéo công chúng, nhà sưu tầm, thương hiệu và nghệ sĩ đến sự kiện, tạo ra sự đa dạng và mở rộng đối tượng quan tâm. Tuy nhiên, Met Gala có thể đối mặt với rủi ro giảm uy tín do bị thương mại hóa quá mức, trở thành sân chơi phô trương của nhà giàu.

Tỷ phú Jeff Bezos nhiều lần dự Met Gala, từng là chủ tịch danh dự của sự kiện năm 2012 do Amazon tài trợ. Việc Bảo tàng Metropolitan chấp nhận tài trợ từ cặp vợ chồng mở ra một bước ngoặt không chỉ về tài chính mà còn là cơ hội để thời trang đến gần hơn với nhiều người trong đa lĩnh vực. Với Bezos, cuộc chơi này có thể giúp ông khẳng định vai trò người bảo trợ văn hóa có tầm nhìn xa, chứ không chỉ dừng lại là nhà kinh doanh.

Ý Ly