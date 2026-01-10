Phong cách Hồ Ngọc Hà qua 25 năm

Đầu tháng 1, Hà Hồ chia sẻ ảnh nghỉ dưỡng cùng chồng con trên trang cá nhân. Người đẹp 42 tuổi tạo dáng trên bãi biển với loạt trang phục màu trắng, như áo ngủ và quần đồng điệu, bộ đồ xếp bèo. Ca sĩ cho biết muốn khởi đầu năm mới bằng cách hòa mình với thiên nhiên, tận hưởng cảm giác bình yên. Nhiều khán giả khen cô ngày càng xinh đẹp, ăn mặc sành điệu so với 25 năm trước khi bắt đầu làm mẫu, đóng phim.
Hồ Ngọc Hà dạo biển với đồ xuyên thấu.
Hồ Ngọc Hà sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều làm ngành ngân hàng, yêu thích và theo đuổi nghệ thuật từ nhỏ. Năm 12 tuổi, cô theo học chuyên ngành piano. Năm 16 tuổi, với chiều cao 1,73 m, Hồ Ngọc Hà bắt đầu làm mẫu. Cô giành giải nhì Người mẫu thời trang Hà Nội mở rộng 2000, giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2002. Năm 2004, Hồ Ngọc Hà bước vào con đường ca hát bằng album 24 giờ 7 ngày.
Những ngày đầu vào showbiz, cô đã được khen có gu so với đồng nghiệp cùng lứa. Đời thường, cô ăn vận gọn gàng, thường chọn những thiết kế cơ bản, thịnh hành trong thập niên 2000 như tank top, quần jeans ống đứng.
Phong cách này được cô duy trì tới năm 2013. Người đẹp ưu tiên những loại quần áo tôn dáng, vừa gợi cảm, vừa năng động.
Những năm 2010, ngôi sao thích để kiểu tóc búi củ hành trên đỉnh đầu. Gu mặc của cô đa dạng và bắt mắt hơn. Nếu trên sân khấu, cô "đóng đinh" với váy áo sặc sỡ, đường cắt xẻ sâu, có cấu trúc phá cách, đời thường, người đẹp trung thành với những bộ đầm suông giấu dáng, váy chữ A trễ vai, sandals cao gót kiểu cách.
Phong cách của Hà Hồ năm 2017 thể hiện tính thử nghiệm với những kiểu mốt kén người mặc. Cô theo đuổi mốt color block, quần legging với giày bánh mỳ, mũ quá khổ.
Năm 2018, Hồ Ngọc Hà được nhận xét có phong cách hiện đại. Thay vì những bộ đồ màu sắc, cầu kỳ, cô chuyển sang trang phục tối giản, tông màu trung tính, cho thấy sự tinh tế hơn trong việc lựa chọn và phối đồ. Các phụ kiện hàng hiệu cũng được người đẹp lựa chọn kỹ, ưu tiên kiểu dáng độc.
Năm 2021, Hồ Ngọc Hà được nhiều người khen khi lấy lại vóc dáng nhanh chóng sau khi sinh đôi. Thời điểm này, cô hay mang các loại giày dép chunky có tác dụng vừa êm chân vừa tôn chiều cao.
Năm 2022, bà mẹ ba con nâng cấp tủ đồ với hàng loạt kiểu dáng hot nhất, mới nhất từ những nhà mốt đình đám thế giới như Gucci, Hermes, Balenciaga, Bottega Veneta.
Song song những bộ cánh mang hơi hướng menswear, unisex, cô trung thành với váy áo xuyên thấu sexy mỗi lần đi biển hay dạo phố.
Phong cách doanh nhân thành đạt được cô duy trì suốt năm 2024. Nhờ gu mặc, cô trúng nhiều hợp đồng quảng cáo, tham gia các chiến dịch của Bulgari tại quốc tế.
Cô diện đầm lệch vai trong đêm nhạc đón chào năm mới 2026.
Hồ Ngọc Hà cho biết mỗi ngày luôn dành thời gian tìm kiếm các nhà thiết kế và mẫu mã mới để thay đổi hình ảnh. Không chỉ dùng đồ hiệu, người đẹp còn ủng hộ nhiều thương hiệu trẻ địa phương. Với cô, việc làm mới trong thời trang và âm nhạc đều quan trọng, để tránh bị tụt lại phía sau.
