Phong cách Hồ Ngọc Hà qua 25 năm

Hồ Ngọc Hà sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều làm ngành ngân hàng, yêu thích và theo đuổi nghệ thuật từ nhỏ. Năm 12 tuổi, cô theo học chuyên ngành piano. Năm 16 tuổi, với chiều cao 1,73 m, Hồ Ngọc Hà bắt đầu làm mẫu. Cô giành giải nhì Người mẫu thời trang Hà Nội mở rộng 2000, giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2002. Năm 2004, Hồ Ngọc Hà bước vào con đường ca hát bằng album 24 giờ 7 ngày.

Những ngày đầu vào showbiz, cô đã được khen có gu so với đồng nghiệp cùng lứa. Đời thường, cô ăn vận gọn gàng, thường chọn những thiết kế cơ bản, thịnh hành trong thập niên 2000 như tank top, quần jeans ống đứng.