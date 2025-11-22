Phong cách gợi cảm của Á hậu 1 Miss Universe

Trong chung kết Miss Universe 2025 tại Thái Lan sáng 21/11, thí sinh nước chủ nhà Veena Praveenar Singh, giành ngôi Á hậu 1. Trước đó, người đẹp 29 tuổi được đánh giá cao ở các phần ứng xử, là ứng viên số một ở cuộc thi.
Veena Praveenar Singh diễn trang phục dạ hội ở Miss Universe 2025.
Người đẹp trong phần mở màn tại chung kết Miss Universe. Cô được khán giả khen tỏa sáng trong mọi khung hình.
Cô cao 1,78 m, số đo ba vòng 84-64-93 cm, mang hai dòng máu Ấn Độ, Thái Lan. Người đẹp đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 hồi tháng 8 sau bốn lần tham gia cuộc thi này.
Veena tốt nghiệp hai chuyên ngành tiếng Nga và Nghệ thuật tự do tại Đại học Thammasat, thành thạo tiếng Anh và tiếng Nga. Á hậu từng kết hôn với một doanh nhân, ly hôn năm ngoái.
Tại các sự kiện lẫn đời thường, Veena theo đuổi phong cách quyến rũ, hiện đại.
Praveenar Singh Thakral tại phần thi trình diễn áo tắm. Video: Pageant Talk
Cô ưu tiên đầm cut-out, xẻ ngực, xẻ đùi, váy ngắn, tôn lợi thế hình thể. Để duy trì sức khỏe vóc dáng, cô tập pilates hàng tuần.
Tại một sự kiện, cô lăng xê mốt sequin - xu hướng hot bốn năm nay.
Người đẹp khoe nhan sắc trong bộ đầm spaghetti bằng satin. Trên trang cá nhân của cô, khán giả nhận xét cô phù hợp với kiểu trang điểm tông nude nhấn vào mắt sắc sảo, tô son cam đất.
Khi tham gia một chương trình, cô chọn váy ren ngắn phối bốt ánh kim theo phong cách thời trang Y2K - xu hướng đang hot trên thế giới.
Đầm voan cut-out giúp cô tôn vòng eo.
Đời thường, Veena thường diện corset, quần shorts, bodysuit, quần jeans, váy midi. Hoa hậu thường phối chúng với giày cao gót thay vì sneakers hay giày bệt.
Sao Mai
Ảnh, video: Instagram Veena Praveenar