Phong cách đời thường của Hoa hậu Phương Oanh

Người đẹp gây chú ý khi đăng quang Miss World Vietnam 2025, tối 29/3 ở TP HCM. Các thông tin quanh cuộc sống, công việc của Phan Phương Oanh hút sự quan tâm của công chúng. Loạt ảnh đời thường của cô nhận lời khen trẻ trung.
Hoa hậu 23 tuổi, quê Hà Nội, tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế của Đại học Kinh tế quốc dân.
Phan Phương Oanh được giám khảo lẫn công chúng nhận xét có nhan sắc ngọt ngào. Đời thường, cô thích váy áo nữ tính như chân váy kết hợp áo thun.
Hoa hậu có nhiều trang phục sắc hồng tôn da sáng. Lựa chọn này phù hợp với phong cách "kẹo ngọt" mà Phương Oanh yêu thích.
Cô diện áo tắm gam màu pastel trong một chuyến đi biển.
Phan Phương Oanh thích leo núi bởi được hòa mình với thiên nhiên, mang lại cảm giác chinh phục. Người đẹp cũng sắm trang phục, phụ kiện thể thao theo gam màu yêu thích.
Phương Oanh trong một lần lên đỉnh Tà Chì Nhù - một trong 10 ngọn núi cao nhất Việt Nam, được mệnh danh là "thiên đường sân mây" ở Yên Bái.
Mỗi chuyến đi, người đẹp trang bị áo khoác, mũ, găng tay, giày chống trơn trượt để đảm bảo an toàn.
Phương Oanh thường đi du lịch trải nghiệm cùng hội bạn.
Phương Oanh còn gắn bó với golf. Khi ra sân, cô chọn trang phục đơn sắc, chất liệu co giãn, thoáng mát.
Váy voan xếp tầng, đính hoa là lựa chọn thường xuyên của Phương Oanh khi dạo phố hoặc nghỉ dưỡng.
Người đẹp trong một lần đi cà phê với bạn bè.
Cô tập luyện vũ đạo, xem đây là cách thư giãn sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng.
Trong khuôn khổ Miss World Vietnam 2025, Phan Phương Oanh thường rủ các thí sinh quay video theo các đoạn nhạc hot.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp