Phong cách đời thường của 'Cô gái xinh nhất thế giới'

Đầu năm nay, Rosé được tạp chí TC Candler bình chọn là gương mặt đẹp nhất thế giới 2025. Tiêu chí bình chọn dựa trên các yếu tố xinh đẹp, quyến rũ, thanh lịch, tự nhiên, sự độc đáo, triển vọng. Trước đây, cô nhiều lần có tên trong danh sách mỹ nhân của trang phê bình này.