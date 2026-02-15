Phong cách đời thường của 'Cô gái xinh nhất thế giới'

Đầu năm nay, Rosé được tạp chí TC Candler bình chọn là gương mặt đẹp nhất thế giới 2025. Tiêu chí bình chọn dựa trên các yếu tố xinh đẹp, quyến rũ, thanh lịch, tự nhiên, sự độc đáo, triển vọng. Trước đây, cô nhiều lần có tên trong danh sách mỹ nhân của trang phê bình này.
Rosé sinh năm 1997 tại New Zealand, có tên tiếng Hàn là Park Chaeyoung, là giọng ca chính nhóm Blackpink từ tháng 8/2016. Cô cao 1,68 m, duy trì cân nặng mức 45-46 kg.
Ngoài âm nhạc, cô còn được hâm mộ nhờ gu thời trang. Đời thường, Rosé theo đuổi phong cách aesthetic, hướng đến đơn giản, thanh lịch, phóng khoáng. Bộ cánh của cô luôn cân đối giữa các thiết kế có phom dáng gọn gàng và những món đồ oversized.
Người đẹp dạo phố với áo hoodie, quần jeans và sneakers. Để tổng thể toát lên vẻ sang trọng, cô sử dụng áo khoác lông và túi tote.
Bộ cánh dạo phố gồm bra top, chân váy công sở cạp cao, áo khoác da quá khổ giúp cô thể hiện vẻ gợi cảm và thanh lịch.
Ca sĩ phối váy ngủ cùng áo len mỏng, giày oxford và túi The Row. Rosé là fan của nhà mốt này với bộ sưu tập túi đủ kích cỡ như Bindle, Domino, Margaux, N/S Park, Portfolio, mỗi chiếc có giá vài nghìn USD.
Thỉnh thoảng, Rosé phá vỡ các công thức phối đồ an toàn bằng một vài thiết kế độc lạ, trong đó có chiếc quần jeans gắn nhiều gấu bông.
Rosé gây chú ý với điệu nhảy robot tháng 7/2023 tại sân bay Gimpo, Seoul. Video: Dispatch
Ngôi sao phối đồ theo mốt váy trùm quần - xu hướng hot của những năm 1990.
Phong cách thoải mái và tôn dáng cùng quần hai cạp, bra top và túi tote.
Thành viên nhóm Blackpink lăng xê kiểu áo xuyên thấu với mốt khoe nội y.
Áo phông, chân váy da ngắn và giày bệt là công thức phối đơn giản và luôn hiệu quả, phù hợp với mọi vóc dáng.
Sao Mai
Ảnh: Pinterest