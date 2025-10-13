Phong cách của cựu Thủ tướng Canada

Trên trang cá nhân, ông Trudeau chia sẻ ảnh cùng con gái Ella-Grace đi du lịch Italy mùa hè năm nay. "Thích khám phá Rome, Siena, Florence và hồ Como với con bé", ông viết. Hai bố con mặc giản dị, tận hưởng bữa ăn ở khu vực gần hồ. Cựu thủ tướng Canada chọn áo phông và quần kaki, Ella-Grace diện váy búp bê.
Ông Justin Trudeau diện áo ôm body, đến xem Katy Perry biểu diễn ở Canada cuối tháng 7. Video: ET
Đời thường, ông Justin Trudeau thường xuyên mặc áo phông phong phú đủ màu sắc, thiên về tông màu trung tính. Trong một lần đi dạo với Katy Perry (giữa) cuối tháng 7 tại công viên Mount Royal, Canada, ông phối áo họa tiết với quần jeans và sneakers. Cả hai được cho là đang hẹn hò và chưa xác nhận. Ảnh: TMZ
Trong một buổi hòa nhạc nhằm kêu gọi chấm dứt AIDS, lao và sốt rét tại Quebec, ông cũng chọn bộ cánh tương tự để thể hiện sự gần gũi, hòa đồng với người dân.
Ông Justin Trudeau, 54 tuổi, là Thủ tướng Canada giai đoạn 2015-2025. Ông là Thủ tướng trẻ thứ nhì trong lịch sử Canada, theo đảng Tự do. Tháng 1, ông tuyên bố từ chức. Ông Trudeau thông báo ly thân vợ Sophie Grégoire tháng 8/2023 sau 18 năm chung sống, cả hai có ba con.
Ông Trudeau được nhận xét đa tài, từng đóng phim truyền hình The Great War của kênh CBC, là võ sĩ Nhu đạo đai nâu, thích tập yoga và đam mê môn đấm bốc.
Tạp chí GQ đánh giá ông là một trong những chính trị gia mặc đẹp nhất thế giới. Ông gây ấn tượng với kiểu tóc gợn sóng lãng tử, nụ cười thân thiện, ăn vận hiện đại, cơ bản nhưng không nhàm chán nhờ kết hợp một số chi tiết nhỏ. Ảnh: The Canadian Press
Khi đến văn phòng hoặc dự các chương trình, ông Trudeau (phải) trung thành với phong cách đơn sắc. Thỉnh thoảng, ông đổi mới bằng những chiếc blazer kẻ caro.
GQ nhận xét khi mặc suit, ông Trudeau vẫn toát lên tinh thần tươi vui, trẻ trung nhờ cách chọn cà vạt sáng màu với các tông lạ mắt ít người dám dùng.
Nếu các chính trị gia khác thường thể hiện thông điệp chủ yếu qua cà vạt, cựu thủ tướng Canada lại dùng những đôi tất làm "vũ khí" ngoại giao sắc bén. Các chuyên gia thời trang của Vogue, New York Times bình luận đó là cách làm thông minh. So với cà vạt, tất thể hiện sự tinh tế hơn, vì không gây mất tập trung mà vẫn đủ để người đối diện phải chú ý.
Ông Trudeau có bộ sưu tập tất đủ màu sắc, họa tiết, trong đó có hình Chewbacca - nhân vật nổi tiếng trong phim Star Wars. Theo Telegraph, mang tất nổi bật không chỉ là thông điệp chính trị mà còn cho thấy sở thích, tính cách hài hước của ông.
Theo Tatler, ông là người có gu mặc linh hoạt, đa dạng và thanh lịch, không giới hạn bản thân ở những thiết kế truyền thống như suit. Tới xem thi cưỡi bò tót ở Calgary Stampede năm 2016, ông diện phong cách cao bồi với mũ phớt, trench coat da nâu và thắt lưng Concho đặc trưng.
Với những sự kiện ngoài trời hay những buổi giao lưu với người địa phương, ông chọn sơ mi và quần jeans để xóa bỏ khoảng cách.
Khác với nhiều chính trị gia, ông Justin Trudeau không có nhiều đồng hồ. Một trong hai chiếc ông đeo nhiều nhất là IWC Portuguese Regulateur của Thụy Sĩ với dây đeo da màu nâu cổ điển, giá khoảng 9.000 USD (237 triệu đồng).
Sao Mai
Ảnh: Instagram Justin Trudeau