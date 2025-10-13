Phong cách của cựu Thủ tướng Canada

Ông Justin Trudeau, 54 tuổi, là Thủ tướng Canada giai đoạn 2015-2025. Ông là Thủ tướng trẻ thứ nhì trong lịch sử Canada, theo đảng Tự do. Tháng 1, ông tuyên bố từ chức. Ông Trudeau thông báo ly thân vợ Sophie Grégoire tháng 8/2023 sau 18 năm chung sống, cả hai có ba con.

Ông Trudeau được nhận xét đa tài, từng đóng phim truyền hình The Great War của kênh CBC, là võ sĩ Nhu đạo đai nâu, thích tập yoga và đam mê môn đấm bốc.