Phong cách của con gái ông Kim Jong-un

Ju-ae được cho là sinh năm 2012 và là con gái thứ hai của lãnh đạo Triều Tiên và bà Ri Sol-ju, theo tình báo Hàn Quốc. Triều Tiên lần đầu công khai hình ảnh Ju-ae hồi tháng 11/2022, khi cô đi cùng bố tới sự kiện phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Cô bé từ lâu được đánh giá là người kế nhiệm tiềm năng. Nhận định này càng được củng cố qua những lần xuất hiện công khai gần đây của Ju-ae. Đầu tháng này, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết Ju-ae đã "được chỉ định làm người kế nhiệm".