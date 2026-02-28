Phong cách của con gái ông Kim Jong-un

Kim Ju-ae gây chú ý khi cùng bố - lãnh đạo Kim Jong-un - theo dõi cuộc duyệt binh quy mô lớn dịp đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần IX hôm 25/2. Cả hai đều diện áo khoác da đen. Theo AFP, trong hệ thống biểu tượng chính trị của Triều Tiên, áo khoác mang ý nghĩa đặc biệt. Nó gắn với hình ảnh lãnh đạo như người bảo đảm tối thượng cho an ninh quốc gia và tương lai thịnh vượng. Nhà phân tích Lim Eul-chul cho rằng việc Kim Ju-ae diện áo khoác giống bố ngầm báo hiệu cô là người có vị thế cao trong tương lai.
Ju-ae được cho là sinh năm 2012 và là con gái thứ hai của lãnh đạo Triều Tiên và bà Ri Sol-ju, theo tình báo Hàn Quốc. Triều Tiên lần đầu công khai hình ảnh Ju-ae hồi tháng 11/2022, khi cô đi cùng bố tới sự kiện phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.
Cô bé từ lâu được đánh giá là người kế nhiệm tiềm năng. Nhận định này càng được củng cố qua những lần xuất hiện công khai gần đây của Ju-ae. Đầu tháng này, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết Ju-ae đã "được chỉ định làm người kế nhiệm".
Theo News Asia, phong cách thời trang của Ju-ae thu hút sự chú ý lớn với công chúng và truyền thông quốc tế. Cô bé thường mặc những chiếc áo khoác da hoặc áo khoác dạ dáng dài, blazer nghiêm nghị như người lớn. Đôi khi, Ju-ae phối trang phục với phụ kiện hàng hiệu như kính râm Gucci, đồng hồ Cartier.
Ở tuổi teen, cô bé theo đuổi phong cách mặc chững chạc, gọn gàng và nhất quán. Trang phục của con gái ông Kim pha trộn giữa sự thanh lịch, cấu trúc sắc nét, thể hiện cho quyền lực và sự cứng rắn. Cô bé ưu tiên tông màu trung tính, đường nét đơn giản, phù hợp khi xuất hiện tại các sự kiện chính trị.
Hôm 16/2, khi cùng bố tham dự lễ khánh thành 10.000 căn hộ thuộc giai đoạn 4 tại khu Hwasong, Bình Nhưỡng, cô diện cả bộ màu đen đồng điệu với ông Kim. Ju-ae phối trench coat da, áo len, quần âu và giày cao gót. Mái tóc uốn xoăn lọn nhỏ ở phần đuôi khiến cô bé càng toát lên vẻ trưởng thành.
Kim Ju-ae tham quan khu du lịch ven biển Wonsan Kalma ở tỉnh Kangwon, ngày 24/6/2025. Cô chọn bộ váy suit màu trắng ngà ôm vừa vặn hình thể, kết hợp sandals màu nude.
Ông Kim Jong-un cùng con gái thăm Bộ Tư lệnh Hải quân Triều Tiên hôm 27/8/2023. Ju-ae gây ấn tượng với bộ trang phục đơn sắc gồm blazer chiết eo lấy cảm hứng từ quân đội, kết hợp quần Tây. Video: Reuters
Trang phục tương tự cũng được cô mặc tới lễ hạ thủy tàu khu trục ở Nampo, tháng 4/2025.
Trên Straitstimes, tiến sĩ Joung Eun-lee - nhà nghiên cứu tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc ở Seoul, Ju-ae được cho là đang học theo phong cách của mẹ - bà Ri Sol Ju. Cô thường mặc áo khoác viền lông, gợi nhớ đến phong cách thời trang của bà Ri trong những năm 2010.
Gu mặc của bà Ri Sol Ju truyền cảm hứng thời trang đến phụ nữ ở Triều Tiên. Bà được cho là tạo nên làn sóng diện váy áo theo phong cách phương Tây hiện đại, như váy ngắn và giày cao gót, xách túi hiệu như Dior tại một quốc gia có quy định rất nghiêm ngặt về trang phục.
Kim Ju-ae đứng giữa bố mẹ trong chuyến viếng thăm Điện Mặt trời Kumsusan ngày 1/1. Cả ba cùng chọn trang phục có màu đỏ rượu làm điểm nhấn. Ju-ae và bà Ri kết hợp blazer với chân váy bút chì, giày cao gót mũi tròn cổ điển.
Phong cách hoài cổ được thể hiện với váy suit xanh tím than và giày quai chữ T của thập niên 1920.
Cùng bố đến Trường Đào tạo Cán bộ Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên hôm 10/10/2024, Kim Ju-ae kết hợp áo xám và quần vải ống đứng, tóc buộc nửa đầu.
Theo Reuters, không chỉ giới phân tích quốc tế, các cơ quan tình báo và truyền thông nước ngoài cũng suy đoán rằng việc xuất hiện với cùng một kiểu mặc của Kim Ju-ae mang mục đích chiến lược. Điều này được cho là tạo ra một hình mẫu kế thừa quyền lực mới cho Triều Tiên.
Sao Mai
Ảnh: KCNA