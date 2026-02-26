Con gái ông Kim Jong-un gây chú ý vì mặc áo da giống cha

Con gái ông Kim Jong-un mặc áo khoác da giống cha khi tham dự cuộc duyệt binh, tiếp tục củng cố suy đoán cô bé sẽ là người kế nhiệm.

Trong những hình ảnh do truyền thông Triều Tiên công bố hôm nay, lãnh đạo Kim Jong-un và con gái Kim Ju-ae cùng mặc áo khoác da màu đen, đứng cạnh nhau theo dõi cuộc duyệt binh quy mô lớn nhân dịp đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần IX. Vợ ông Kim là bà Ri Sol-ju cũng xuất hiện bên cạnh với trang phục tương tự.

Ju-ae được cho là sinh năm 2012 và là con gái thứ hai của lãnh đạo Triều Tiên, theo tình báo Hàn Quốc. Triều Tiên lần đầu công khai hình ảnh Ju-ae hồi tháng 11/2022 khi cô bé tháp tùng cha trong một vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Cô bé từ lâu được đánh giá là người kế nhiệm tiềm năng. Nhận định này càng được củng cố qua những lần xuất hiện công khai gần đây của Ju-ae. Đầu tháng này, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết Ju-ae đã "được chỉ định làm người kế nhiệm".

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và con gái Kim Ju-ae tại buổi duyệt binh ở Bình Nhưỡng hôm 25/2. Ảnh: KCNA

Nhà phân tích Lim Eul-chul cho rằng những chiếc áo khoác, vốn là trang phục quen thuộc của ông Kim trong các sự kiện quan trọng, không đơn thuần là lựa chọn thời trang.

"Trong hệ thống biểu tượng chính trị của Triều Tiên, phong cách đó mang ý nghĩa đặc biệt. Nó gắn với hình ảnh lãnh đạo như người bảo đảm tối thượng cho an ninh quốc gia và tương lai thịnh vượng. Vì vậy, khó có thể xem là trùng hợp khi trang phục mang tính biểu tượng ấy được khoác lên con gái của ông Kim", Lim cho hay.

Những hình ảnh khác từ cuộc duyệt binh cho thấy Ju-ae sải bước trên thảm đỏ bên cạnh cha, khi các tướng quân đội cấp cao giơ tay chào ông.

Binh sĩ Triều Tiên trong cuộc duyệt binh hôm 25/2. Ảnh: KCNA

Chuyên gia về Triều Tiên Leif-Eric Easley nhận định lần xuất hiện mới nhất của Ju-ae cho thấy vị thế cao của cô bé.

NIS tin rằng ông Kim có một con trai lớn hơn, nhưng Bình Nhưỡng chưa xác nhận thông tin này.

Huyền Lê (Theo AFP)