Phong cách cô gái Nga vào top đẹp nhất thế giới

Dasha Taran, 27 tuổi, được tạp chí TC Candler bình chọn là 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2025, xếp vị trí thứ 10. Đây là lần thứ bảy cô vào danh sách. Năm 2023, người đẹp từng đứng thứ hai.

TC Candler là trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ. Danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" được thực hiện lần đầu năm 1990, trong khi danh sách dành cho sao nam ra mắt năm 2014.