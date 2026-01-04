Phong cách cô gái Nga vào top đẹp nhất thế giới

Dasha Taran, 27 tuổi, được tạp chí TC Candler bình chọn là 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2025, xếp vị trí thứ 10. Đây là lần thứ bảy cô vào danh sách. Năm 2023, người đẹp từng đứng thứ hai.
TC Candler là trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ. Danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" được thực hiện lần đầu năm 1990, trong khi danh sách dành cho sao nam ra mắt năm 2014.
Một buổi chụp hình của Dasha Taran.
Với 6,4 triệu người theo dõi trên Instagram, cô là KOL có sức ảnh hưởng ở châu Á. Taran hiện sống và làm việc chủ yếu ở Hàn Quốc. Cô thường xuyên được mời dự sự kiện cùng các sao Hàn đình đám, là người mẫu của nhiều thương hiệu.
Người đẹp chuộng lối trang điểm nhẹ nhàng với kem nền, phấn má dạng lỏng. Trên YouTube, cô từng cho biết vượt qua thời gian bị mụn nhờ lối sống khoa học, ngủ đủ giấc, uống nhiều nước ấm, thăm khám bác sĩ. Hiện cô dưỡng da theo phương châm "less is more" (Càng ít càng chất lượng). Cô rửa mặt với loại sữa tạo ít bọt, hạn chế chà xát, dùng lotion thấm nhanh, hạn chế dùng điện thoại sau khi dưỡng da.
Dasha Taran thường dự sự kiện với các trang phục dáng xòe, bồng bềnh, phối tất cổ lửng.
Người mẫu mặc áo nhún, kết hợp váy xòe khi đi du lịch Nha Trang cuối năm ngoái. Trên Instagram, cô cho biết thích uống cà phê, ăn các loại trái cây Việt Nam.
Dasha Taran khi chụp hình thời trang, quảng cáo. Video: Bilibili
Cô hướng đến phong cách thanh lịch, trẻ trung với các trang phục hở vừa đủ để tôn dáng.
Thời trang đường phố của cô là các bộ váy áo cảm hứng nữ sinh (preppy).
Người đẹp chuộng các gam màu cơ bản như trắng, đen, be.
Mùa đông, cô thường kết hợp các kiểu áo len, áo lông dáng ngắn với quần jeans hoặc chân váy dài.
Mẫu áo thun kết hợp cổ, tay lông giúp người mẫu tôn vẻ ngọt ngào.
Cô phối áo len crop-top với chân váy nhiều tầng khi đi du lịch ở Thượng Hải, Trung Quốc.
Người đẹp trong bộ ảnh chụp dịp Halloween.
Thanh Thanh
Ảnh, video: Instagram/Dasha Taran