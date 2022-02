Phổi hoại tử, dạ dày bỏng vì hút dầu bằng miệng

Đà NẵngNam tài xế 43 tuổi, ngụ Quảng Nam dùng miệng hút dầu diesel để chạy xe, bị sặc dầu gây hoại tử phổi, bỏng dạ dày, nguy kịch.

Bệnh nhân làm nghề lái xe ở công trường. Khi xe ngưng chạy, tài xế dùng miệng hút dầu diesel, dẫn đến bị sặc. Một lượng dầu lớn xâm nhập vào phổi, làm tổn thương hoại tử thùy giữa phổi phải và bỏng dạ dày. Bệnh nhân đã điều trị tại bệnh viện địa phương, ổn định viêm dạ dày nhưng vẫn tức ngực, khó thở, viêm phổi nên chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng hồi tuần trước.

Tại đây, anh được chụp CT scan ngực, phát hiện tổn thương viêm, áp xe thùy giữa phổi phải. Bệnh nhân được chỉ định cắt phần phổi hoại tử bằng nội soi. Cuộc mổ diễn ra khá khó khăn do tổn thương viêm dính thùy giữa phổi phải với thùy trên, thùy dưới và thành ngực, bác sĩ Thân Trọng Vũ (Trưởng khoa ngoại lồng ngực) cho biết.

Hiện, sau 5 ngày hậu phẫu, người bệnh ổn định, được xuất viện. Theo bác sĩ Vũ, viêm phổi do sặc xăng, dầu thường xảy ra do người lao động không tuân thủ an toàn lao động, có thói quen dùng miệng hút xăng, dầu thay vì dùng thiết bị chuyên dụng.

Để phòng tránh những tai nạn gây tổn thương đường hô hấp và tiêu hóa nặng nề tương tự, người lao động cần tuân thủ nguyên tắc bảo hộ, sử dụng các công cụ lao động đúng mục đích và "tuyệt đối không dùng miệng để hút, thông các loại xăng, dầu nhớt, hóa chất", bác sĩ Vũ khuyến cáo.

Nam tài xế phải cắt bỏ một phần phổi bị hoại tử vì dầu diesel. Ảnh: Bệnh viện Đà Nẵng

Thư Anh