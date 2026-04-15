Phối cảnh đường sắt cao tốc đầu tiên vừa được khởi công

Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh dài hơn 120 km, tốc độ tối đa 350 km/h, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đi Quảng Ninh từ 2-2,5 giờ xuống còn 23 phút.
Dự án có tổng đầu tư 5,6 tỷ USD, khởi công ngày 12/4/2026, mục tiêu đưa vào vận hành cuối năm 2028.
Cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh được thiết kế đường đôi, khổ rộng 1.435 mm. Đoàn tàu sử dụng công nghệ động lực phân tán do hãng Siemen (Đức) phát triển, tương tự công nghệ đang được sử dụng ở Nhật Bản, Đài Loan và một số nước châu Âu.
Đây là dự án đường sắt cao tốc đầu tiên được khởi công ở Việt Nam.
Video phác thảo tuyến đường sắt cao tốc. Video: VinSpeed
Ảnh cắt từ video