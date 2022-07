Phố Wall săn nhân tài công nghệ

Trong khi thị trường tuyển dụng ở Thung lũng Silicon đóng băng, Phố Wall đang lên kế hoạch chiêu mộ hàng nghìn kỹ sư công nghệ.

Business Insider dẫn báo cáo của Crunchbase cho biết nguồn vốn rót vào các công ty khởi nghiệp trong quý II/2022 đã giảm 26% so với quý trước. Từ các startup như Coinbase, Klarna cho đến các Big Tech như Facebook và Twitter đều tuyên bố đóng băng tuyển dụng. Giới phân tích đánh giá đây là bước ngoặt quan trọng của Thung lũng Silicon và Phố Wall không hề e ngại khi phát động cuộc đi săn nhân tài công nghệ.

Thung lũng Silion đang đóng băng tuyển dụng quy mô lớn khiến nhiều kỹ sư công nghệ tìm đến Phố Wall như một nơi "trú ẩn". Nguồn: Nils Davey/Investors

Cuộc đi săn của Phố Wall

Sau một thập kỷ khởi sắc, các công ty công nghệ ở Thung lũng Silicon đang bắt đầu giảm đầu tư và sa thải nhân viên. Trong khi đó, các tập đoàn lớn ở Phố Wall hy vọng sự hỗn loạn trong lĩnh vực công nghệ và tiền mã hoá sẽ có lợi cho họ.

Theo Wall Street Oasis, năm nay các quỹ đầu tư ở Phố Wall tăng trung bình 37,2% lương cho sinh viên thực tập so với năm 2021. Trong khi đó, các ngân hàng lớn đang trả thêm 36,9% lương cho nhân viên. Patrick Curtis, người sáng lập Wall Street Oasis, cho biết mức lương cơ bản của nhân viên ngân hàng đang ở mức cao nhất kể từ năm 2006.

Không chỉ ngân hàng, thực tập sinh tại công ty thương mại như Jane Street đang kiếm được trung bình 16.356 USD một tháng, tương đương 200.000 USD một năm. "Đây là những con số kỷ lục về lương cho thực tập sinh ở Phố Wall", Curtis nói.

Todd Taylor, người điều hành nhóm dịch vụ tài chính toàn cầu của Heidrick & Struggles, nói với Business Insider: "Các công ty gia nhập lĩnh vực tài sản kỹ thuật số đều cần nhân sự công nghệ. Họ coi giai đoạn này là cơ hội không thể tốt hơn để đi săn người tài. Sự hỗn loạn của ngành công nghệ hiện là cơ hội của Phố Wall".

Theo Cassidy, năm ngoái Capital One đã tuyển 3.000 kỹ sư nhưng vẫn còn hàng trăm vị trí bị bỏ trống. Ngân hàng Citi đặt mục tiêu tuyển 4.000 chuyên gia công nghệ năm nay. Các ngân hàng như Wells Fargo và TD Bank cũng cho biết đang có kế hoạch thu hút hàng nghìn lập trình viên.

Todd Cassidy, Giám đốc công nghệ của Capital One, cho hay các công ty tài chính đã bị ảnh hưởng bởi "sự mất cân bằng cung cầu" trong nhiều năm do có quá ít kỹ sư trong khi cơ hội việc làm rất nhiều. "Giờ đây, ngân hàng có thể là nơi 'trú ẩn' an toàn với các tài năng công nghệ", Taylor nói.

Thách thức trước mắt

Các ngân hàng tuyên bố sẽ thu hút hàng nghìn nhân tài từ lĩnh vực công nghệ. Tuy nhiên, việc đưa ra cam kết, mức lương và văn hóa làm việc là một thách thức lớn. Các kỹ sư công nghệ thường yêu cầu tiêu chuẩn làm việc cao. Ngoài lương thưởng, văn hóa làm việc là yếu tố quan trọng cản trở việc tuyển dụng của các ngân hàng. Khi các công ty công nghệ đã chấp nhận cách bố trí làm việc linh hoạt, nhiều ngân hàng vẫn muốn quay về mô hình truyền thống.

Nhu cầu làm việc linh hoạt của kỹ sư cũng đang gây áp lực cho các ngân hàng. Bank of America và JPMorgan cho biết, một số nhân viên của họ chỉ muốn đến công ty hai ngày mỗi tuần. Nhân viên của JPMorgan thậm chí nói rằng họ chỉ cần đến công ty sáu ngày mỗi tháng.

Khác biệt văn hóa khiến quá trình tuyển dụng trong các công ty tài chính gặp khó khăn. Nhiều ý kiến cho rằng Phố Wall đang chậm trễ, trong khi Thung lũng Silicon ưu tiên tốc độ và tăng trưởng. Nếu các công ty công nghệ sớm vượt qua giai đoạn bấp bênh này, Phố Wall có thể mất đi lợi thế nếu không kịp nắm bắt thời cơ.

Thảo Hiền (theo Bussiness Insider)