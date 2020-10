Phó tổng giám đốc VEC bị bắt

Hà NộiÔng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), bị cáo buộc có sai phạm ở dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Tối 9/10, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết ông Hùng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố, khám xét và tạm giam để điều tra về tội Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố, ra lệnh bắt, cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 bị can khác thuộc VEC và Ban quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, về cùng tội danh với ông Hùng.

Theo tướng Xô, 7 nghi can bị cáo buộc liên quan vi phạm quy định xây dựng trong nghiệm thu, thi công công trình cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định tố tụng với các bị can.

Ông Hùng, từng là phó tổng giám đốc, quyền Tổng giám đốc Ban quản lý dự án Đường sắt thuộc Bộ Giao thông trước khi được luân chuyển về làm Phó tổng giám đốc VEC.

Liên quan sai phạm ở dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, từ tháng 11/2019 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố bị can gần 20 người. Trong số này có ông Lê Quang Hào (Phó tổng giám đốc VEC), Nguyễn Tiến Thành (cựu giám đốc Ban quản lý dự án), Hà Văn Bình (cựu giám đốc Ban điều hành gói thầu số 7), Phạm Đình Phú (Phó tổng giám đốc Công ty Phương Thành, Giám đốc Ban điều hành gói thầu số 5) và Nguyễn Thành An (Phó giám đốc Ban điều hành gói thầu số 7).

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có tổng vốn đầu tư hơn 34.500 tỷ đồng, hoàn thiện toàn tuyến tháng 9/2018. Tuy nhiên, không lâu sau khi khánh thành, dự án liên tiếp bị xuống cấp, xuất hiện sụt lún, ổ gà.

Bá Đô