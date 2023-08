Phó thủ tướng yêu cầu xử lý khiếu nại gói thầu 35.000 tỷ đồng sân bay Long Thành

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Kế hoạch & Đầu tư hướng dẫn ACV giải quyết kiến nghị của Liên danh Hoa Lư về gói thầu 35.000 tỷ đồng sân bay Long Thành.

Chỉ đạo của Phó thủ tướng đưa ra sau khi liên danh Hoa Lư gửi đơn khiếu nại, kiến nghị về kết quả đánh giá hồ sơ kỹ thuật gói thầu 5.10 thuộc dự án thành phần 3 sân bay Long Thành. Đây là gói thầu trị giá 35.000 tỷ đồng, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách của dự án thành phần thuộc dự án sân bay Long Thành.

Theo đó, ông yêu cầu ACV với vai trò chủ đầu tư, người có thẩm quyền của gói thầu giải quyết theo đúng quy định về đấu thầu, khiếu nại tố cáo với liên danh Hoa Lư. Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Kế hoạch & Đầu tư hướng dẫn ACV đánh giá hồ sơ dự thầu của gói thầu 35.000 tỷ đồng và giải quyết kiến nghị của nhà thầu tham dự.

"Việc giải quyết khiếu nại phải đảm bảo khách quan, minh bạch theo quy định và không để chậm tiến độ thực hiện gói thầu 5.10", Phó thủ tướng lưu ý.

Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp hướng dẫn ACV đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu, để bảo đảm minh bạch bạch, hiệu quả và không để chậm tiến độ.

Phối cảnh thiết kế nhà ga sân bay Long Thành. Ảnh: ACV

Trước đó, liên danh Hoa Lư cho rằng liên danh Vietur - đơn vị duy nhất được ACV chọn vượt qua vòng kỹ thuật của gói thầu 5.10 - đã vi phạm quy định về đấu thầu, không đủ tiêu chuẩn để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu này.

Tuy nhiên ACV khẳng định quá trình chấm thầu đúng quy định. Liên danh Vietur là nhà thầu duy nhất được chọn sau vòng chấm hồ sơ kỹ thuật, và dự kiến ngày mai kết quả chấm thầu sẽ được công bố.

Liên danh Hoa Lư do Coteccons đứng đầu, gồm 8 nhà thầu như Hòa Bình, Central, An Phong, Delta, Unicons, Thành An và Power Line Engineering (PLE - Thái Lan). Theo dữ liệu, PLE là doanh nghiệp đến từ Thái Lan, là "ngoại binh" duy nhất trong liên danh. PLE được thành lập năm 1988, hiện sở hữu 5 công ty con. Ở lĩnh vực sân bay, năm 2020, PLE đã hoàn thành sân bay vệ tinh tại Bangkok. Trong ba năm qua, công ty cũng đã nhận được một số dự án từ Chính phủ Thái Lan với vai trò là nhà thầu phụ.

Sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia gồm nhiều dự án thành phần, trong đó có gói thầu 5.10 xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách có tổng giá trị hơn 35.000 tỷ đồng là hạng mục lớn nhất. Dự kiến cuối tháng 8, gói thầu 35.000 tỷ đồng sẽ được khởi công.

Anh Minh