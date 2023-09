Phó thủ tướng yêu cầu tăng phạt nguội vi phạm giao thông

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để thu thập dữ liệu và phạt nguội vi phạm giao thông thay vì phạt trực tiếp.

Văn phòng Chính phủ ngày 21/9 thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trần Lưu Quang tại cuộc họp thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

Cùng với tăng phạt nguội, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công an đẩy nhanh triển khai đề án đầu tư lắp camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính. Quy trình, thủ tục xử lý và nộp phạt vi phạm giao thông cần được đơn giản.

Bộ Công an thường xuyên duy trì xử lý vi phạm giao thông theo chuyên đề, nhất là kiểm soát nồng độ cồn và tải trọng xe. "Công an các địa phương, nhất là cảnh sát giao thông tuyệt đối không chấp nhận sự can thiệp của cá nhân, đơn vị vào quá trình xử lý vi phạm, đặc biệt là nồng độ cồn", Phó thủ tướng chỉ đạo.

Người dân, nhất là cán bộ, công chức, viên chức vi phạm giao thông sẽ được công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng.

Cảnh sát đo nồng độ cồn người lái xe ôtô tại Hà Nội. Ảnh: Gia Chính

Những năm qua, việc ghi hình phạt nguội vi phạm giao thông được áp dụng tại nhiều địa phương, cùng với phạt trực tiếp. Từ cuối năm 2020, cảnh sát giao thông Hà Nội ghi hình ôtô vi phạm dừng đỗ trên phố và dán thông báo "phạt nguội" trên kính xe.

Các tổ tuần tra kiểm soát trên đường khi phát hiện ôtô đỗ dừng không đúng nơi quy định, tài xế không có trên xe, cảnh sát sẽ ghi lại hình ảnh và dán thông báo vi phạm trên kính xe, sau đó xác minh chủ phương tiện, gửi thông báo xử "phạt nguội".

Quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày cảnh sát gửi thông báo vi phạm, chủ phương tiện hoặc tài xế không đến giải quyết thì cảnh sát gửi thông báo đến công an địa phương hoặc nơi làm việc của chủ phương tiện và gửi thông báo cho cơ quan đăng kiểm.

Tháng 4, TP HCM thí điểm phạt nguội xe quá tải tại ba trạm cân tự động khu vực cầu Ông Lớn, quận 7 và trạm thu phí An Sương - An Lạc, quận Bình Tân.

Viết Tuân