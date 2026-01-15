Phó thủ tướng yêu cầu tăng mức phạt với buôn lậu, hàng giả

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu sửa quy định theo hướng tăng mức phạt với buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm bảo đảm tính răn đe.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Theo đó, Phó thủ tướng đề nghị sửa quy định để tăng mức phạt với buôn lậu, hàng giả. Ông cũng yêu cầu các bộ ngành, địa phương, lực lượng chức năng (công an, hải quan, biên phòng, quản lý thị trường, cảnh sát biển) tiếp tục tăng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Việc này được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu.

Yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ đưa ra khi lực lượng chức năng phát hiện, xử lý số vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2025 tới hơn 123.000 vụ việc. Trong số này, hơn 3.100 vụ bị khởi tố hình sự, tăng 2,75% so với năm 2024. Số thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 15.390 tỷ đồng, tăng trên 4% so với 2024.

Số vụ việc vi phạm bị phát hiện, xử lý chưa phản ánh đúng thực tế, gây tâm lý lo lắng, bất an, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, môi trường đầu tư. Cùng với đó, các vi phạm ngày càng tinh vi, có tổ chức, liên kết chặt chẽ giữa các khâu. Một số cán bộ, công chức buông lỏng quản lý, bao che cho các vi phạm.

Ông cũng lưu ý việc kiểm tra, kiểm soát cần tập trung vào các tuyến biên giới, cửa khẩu, cảng biển, hàng không, mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe (thuốc, sữa, thực phẩm, mỹ phẩm). Các lực lượng chức năng cần phối hợp để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ sai phạm. Trường hợp cán bộ tiếp tay, bao che hành vi sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm, với phương châm "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, lĩnh vực".

Hành vi buôn lậu, hàng giả đang bị xử phạt tương đối nghiêm với cả khung hành chính và hình sự. Trong đó, buôn bán hàng giả nhỏ lẻ thường bị xử phạt tiền theo giá trị hàng hóa, cao nhất lên tới 200 triệu đồng. Với hành vi tái phạm hoặc tổ chức buôn lậu sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

