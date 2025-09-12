Phó thủ tướng yêu cầu có biện pháp kinh tế quản lý xe không đạt chuẩn môi trường

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu nghiên cứu dùng biện pháp kinh tế thay vì hành chính để quản lý xe không đạt chuẩn môi trường và việc này phải phù hợp lợi ích, sinh kế người dân.

Tại cuộc họp về kế hoạch hành động quốc gia khắc phục ô nhiễm môi trường không khí, lưu vực sông ngày 11/9, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh ô nhiễm môi trường, đặc biệt là không khí tại các đô thị lớn đã kéo dài nhiều năm, đòi hỏi giải pháp căn cơ, đồng bộ.

Theo Phó thủ tướng, người dân chia sẻ bức xúc về tình trạng ô nhiễm ngày càng trầm trọng, nhưng họ cũng đặt câu hỏi về tính hiệu quả khi nhiều biện pháp mới dừng trên giấy.

Do đó, lãnh đạo Chính phủ nói cần có lộ trình từng bước phù hợp, đảm bảo hiệu quả xử lý ô nhiễm, và không gây tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế, lợi ích chính đáng của người dân.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP

Liên quan đến giao thông đô thị, Phó thủ tướng yêu cầu nghiên cứu áp dụng công cụ kinh tế thay vì hành chính trong quản lý hoạt động các phương tiện không đáp ứng quy chuẩn môi trường. Tức là, nhà chức trách có thể quản lý bằng đòn bẩy lợi ích kinh tế, thay vì quy định bắt buộc và chế tài xử phạt.

Bên cạnh đó, ông cũng yêu cầu cơ quan chức năng hỗ trợ tài chính cho người dân và doanh nghiệp chuyển đổi phương tiện.

Việc dùng công cụ kinh tế thay vì hành chính cũng là góp ý của nhiều chuyên gia khi chuyển đổi từ xe xăng sang điện. Hai tháng trước, PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, Phó viện trưởng Viện Chiến lược, chính sách Nông nghiệp và Môi trường, nhắc đến các công cụ kinh tế như tín chỉ carbon áp dụng lên các hãng xe, thay vì người dân. Việc áp quy định cấm hoàn toàn sẽ gây áp lực lớn lên sinh kế người dân, đặc biệt với người nghèo, khi xe là tài sản lớn.

Liên quan đến kế hoạch hành động quốc gia khắc phục ô nhiễm không khí giai đoạn 2026-2030, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nói đây là bước chuyển quan trọng để khắc phục hậu quả môi trường trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Sau năm 2030, lĩnh vực môi trường phải được tính ngay trong bài toán phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn.

Trong đó, Hà Nội và TPHCM, hai đô thị chịu áp lực ô nhiễm lớn nhất, cần được chọn làm điểm để xây dựng kế hoạch xử lý ô nhiễm không khí và nước. "Chúng ta phải vận động được sự tham gia của nhân dân, để người dân ủng hộ các chính sách, đồng thời tránh những xung đột và nhận thức chưa đầy đủ", ông nói.

Bảo Bảo