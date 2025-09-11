Phó thủ tướng: Xử nghiêm chủ đầu tư dự án điện chậm tiến độ

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu xử nghiêm nhà đầu tư các dự án năng lượng nhưng chậm, hoặc không triển khai, làm ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia.

Yêu cầu trên được Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn nêu tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, ngày 11/9. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh tiến độ triển khai các dự án nguồn, lưới điện còn chậm.

Với dự án đã có chủ đầu tư, Phó thủ tướng yêu cầu xây dựng kế hoạch, tiến độ, gửi về UBND các tỉnh thành để báo cáo. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi triển khai theo đúng kế hoạch đề ra.

Bộ này và UBND các tỉnh thành phố đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, đưa các nhà máy vào vận hành sớm hơn từ 3-6 tháng, đồng thời có phương án xử lý nghiêm với nhà đầu tư chậm, hoặc không triển khai dự án, làm ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia, theo yêu cầu của Phó thủ tướng.

Ông cũng giao các địa phương phối hợp với chủ đầu tư thực hiện tốt giải phóng mặt bằng, bồi thường, di dân, tái định cư, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho chủ đầu tư và nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng.

Với dự án chưa có chủ đầu tư, Bộ Công Thương phải yêu cầu các địa phương triển khai ngay việc lựa chọn nhà đầu tư, hoàn thành trong quý IV.

"Bộ Công Thương, các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng nếu để chậm trễ trong việc lựa chọn nhà đầu tư, ảnh hưởng an ninh năng lượng quốc gia", Phó thủ tướng nói.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại cuộc họp, ngày 11/9. Ảnh: VGP

Tháng trước, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 70, mục tiêu đến 2030 Việt Nam có tổng cung năng lượng khoảng 150-170 triệu tấn dầu quy đổi, tổng công suất nguồn điện khoảng 183-236 GW, sản lượng điện 560-624 tỷ kWh. Tỷ lệ năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng khoảng 25-30%. Tiêu thụ năng lượng cuối cùng khoảng 120-130 triệu tấn dầu quy đổi.

Tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Chính trị yêu cầu bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, phát triển thị trường năng lượng theo hướng cạnh tranh lành mạnh, minh bạch, hiệu quả.

Theo đó, các loại nguồn năng lượng phải được phát triển cân đối, hợp lý nhằm bảo đảm yêu cầu cao nhất là đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, từng bước thực hiện cam kết quốc tế về giảm phát thải. Dự án nguồn có công suất lớn, hiệu quả cao, thân thiện môi trường được ưu tiên phát triển.

Tại cuộc họp hôm nay, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn giao Bộ Công Thương cùng các bộ, cơ quan, địa phương sớm xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 70. Việc này báo cáo Chính phủ trước 20/9 trên tinh thần "rõ việc, thời gian, sản phẩm".

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát, xử lý vướng mắc trong triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, không để ách tắc do thủ tục hành chính, hoàn thành trong tháng 10. Các cơ quan phải nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Đấu thầu để tháo gỡ rào cản, thu hút đầu tư.

Bộ Tài chính được giao rà soát các khó khăn liên quan đến thủ tục quy hoạch, lựa chọn nhà đầu tư, đấu thầu. Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn tất việc lựa chọn đơn vị khảo sát dự án điện gió ngoài khơi trong tháng sau. Bộ Công Thương phải đánh giá cơ chế phát triển điện khí LNG nhập khẩu theo Nghị định 100.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương cập nhật quy hoạch điện vào quy hoạch tỉnh, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư; chủ động tháo gỡ, khuyến khích phát triển điện gió, điện mặt trời tại chỗ.

Phương Dung