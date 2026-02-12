Phó thủ tướng: Trung tâm tài chính quốc tế còn 'núi việc' cần làm

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cho rằng trung tâm tài chính quốc tế cần 5-10 năm để kiểm chứng thành công, nên khối lượng việc cần giải quyết trong thời gian này rất lớn.

"Tôi xúc động khi Chính phủ và các bộ ngành hoàn thành nhiệm vụ rất khó là ra mắt trung tâm tài chính quốc tế trong một năm. Chuyên gia nước ngoài cũng không tin chúng ta làm được điều này", Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, chia sẻ sau phiên họp đầu tiên của Hội đồng điều hành, chiều 11/2.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình tại phiên họp chiều 11/2. Ảnh: Thanh Tùng

Trước đó vào buổi sáng, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM (VIFC-HCMC) đã chính thức vận hành. Đây là một phần của Trung tâm tài chính quốc tế được thành lập theo Nghị quyết của Quốc hội ngày 27/6/2025, với mô hình "một trung tâm, hai điểm đến", đặt tại TP HCM và Đà Nẵng.

Định hướng phát triển của VIFC-HCMC dựa trên 4 trụ cột chiến lược gồm trung tâm tài chính hàng không, trung tâm tài chính hàng hải, sở giao dịch hàng hóa và trung tâm lưu ký - thanh toán bù trừ công nghệ cao. Các trụ cột khác gồm hệ sinh thái fintech và ngân hàng số; chuỗi giá trị tài chính xanh, tài chính bền vững và tài chính chuyển đổi; hạ tầng thị trường tài chính hiện đại, hướng tới các sàn giao dịch quốc tế và các sản phẩm tài chính có chiều sâu.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình nhận định việc nhanh chóng ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam đến từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng ở ba cấp độ gồm quyết sách chính trị, hạ tầng pháp lý và công tác vận hành (trụ sở, nhân sự quốc tế, hạ tầng số).

Song, ông nhấn mạnh đây là thành công bước đầu và mang tính nền tảng. Để khẳng định mô hình trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam có thành công thực sự không, cần kiểm chứng và đánh giá sau 5-10 năm tới. Từ nay đến đó, ông cho rằng các bên liên quan như Chính phủ, Hội đồng điều hành, UBND TP HCM và TP Đà Nẵng còn nhiều việc cần hoàn thiện.

Đầu tiên, ông cho rằng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam phải tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý để tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế. Mục tiêu trong 3-5 năm tới có thể tích hợp các nghị định và quy chế hiện hành thành một đạo luật thống nhất, đảm bảo minh bạch và ổn định. Đây là yếu tố quan trọng để tạo lập niềm tin và thu hút nhà đầu tư nước ngoài.

Ông đề cập "đầu việc" khác là đổi mới văn hóa công vụ theo hướng thân thiện, thông thoáng cả trong và ngoài trung tâm tài chính. Người đứng đầu Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam đề nghị rút ngắn thời gian cấp phép cho nhà đầu tư nước ngoài, để có thể cạnh tranh với các trung tâm tài chính lớn của khu vực (như Dubai).

Xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, theo Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, không quyết định thành công của một trung tâm tài chính quốc tế, nhưng cần thiết để tạo nên uy tín và diện mạo chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, ông cho rằng cần phát triển đầy đủ dịch vụ tiện ích kèm theo để đáp ứng nhu cầu sinh sống và giữ chân nhà đầu tư quốc tế.

Cơ quan điều hành trung tâm tài chính quốc tế được giao nhiệm vụ liên tục quảng bá, giới thiệu môi trường đầu tư an toàn và minh bạch đến các định chế tài chính. Ông đề nghị hoàn thiện nền tảng kết nối toàn cầu, để hệ thống công nghệ thông tin "nói cùng ngôn ngữ" và đảm bảo giao dịch thông suốt với các trung tâm tài chính quốc tế khác.

Để giải quyết nhiều đề bài khó, ông cho rằng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam nên "đứng trên vai người khổng lồ". Ông gợi ý thu hút chuyên gia quốc tế có kinh nghiệm điều hành các trung tâm tài chính lớn trong giai đoạn đầu, sau đó chuyển giao dần cho người Việt được đào tạo bài bản qua thực tế vận hành.

Nói về vai trò của Trung tâm tài chính quốc tế, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho rằng đây là đòn bẩy để tái cơ cấu nền kinh tế, giúp Việt Nam chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hướng tới kinh tế xanh, kinh tế số và tuần hoàn. Việc vận hành cũng giúp lấp đầy khoảng trống pháp lý trong các lĩnh vực mới và dư địa lớn nhưng chưa được quản lý như tài sản số, từ đó tạo ra động lực tăng trưởng mới.

Ông kỳ vọng Trung tâm tài chính quốc tế là kênh huy động hiệu quả, giúp khơi thông nguồn lực tài chính quốc tế và nguồn vốn dồi dào của người dân. "Trung tâm tài chính quốc tế giúp nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng tiếp cận nguồn vốn quốc tế ngay tại Việt Nam với các ưu đãi về thuế và thủ tục hành chính. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy mô hình này có thể thu hút thêm 30% vốn FDI", ông nói.

Theo ông, Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ là sân chơi của nhà đầu tư nước ngoài và định chế tài chính quốc tế, mà còn mang lại lợi ích cho người dân nhờ đa dạng dịch vụ tài chính như quản lý tài sản, sàn giao dịch hàng hóa, quỹ hưu trí và an sinh xã hội.

Phương Đông