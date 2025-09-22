Phó thủ tướng: Tháo gỡ dự án tồn đọng để đưa hàng triệu tỷ đồng vào nền kinh tế

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình tin rằng chủ trương tháo gỡ cho các dự án tồn đọng sẽ giúp nền kinh tế có thêm nguồn lực hàng triệu tỷ đồng.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo 751 về giải quyết vướng mắc cho các dự án tồn đọng ngày 22/9, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết Bộ Chính trị đã kết luận, chỉ đạo tập trung tháo gỡ để đưa vào nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp theo đúng tinh thần Nghị quyết 68.

Năm ngoái, Bộ Chính trị có Kết luận 77 về tháo gỡ cho các dự án, đất đai tồn đọng, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành, địa phương. Tiếp đó, Nghị quyết 170/2024 của Quốc hội được ban hành, để triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Phó thủ tướng đánh giá, các quy định mới này đã giải quyết được vấn đề bất hợp lý trước đây. Với kết quả thí điểm của Kết luận 77 và Nghị quyết 170, các địa phương đều đề nghị cho phép áp dụng mở rộng cơ chế này.

"Nghị quyết 170 chỉ cho phép thí điểm ở 5 tỉnh, thành phố. Đây là bước đi thận trọng, cần thiết để mở rộng quy mô toàn quốc", Phó thủ tướng cho biết. Theo ông, việc tổng kết việc thực hiện Kết luận 77, Nghị quyết 170 rất quan trọng để mở rộng áp dụng theo đề nghị của địa phương, đáp ứng mong mỏi của người dân và chờ đợi của cộng đồng doanh nghiệp.

Ông đề nghị cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tiếp thu ý kiến các cơ quan, hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Chính trị. "Với cách làm chắc chắn, khoa học, lắng nghe ý kiến các cơ quan, cộng đồng doanh nghiệp, kiến nghị của người dân, chủ trương này sẽ được thành công, đưa được nguồn lực hàng triệu tỷ đồng vào nền kinh tế từ nay đến đầu năm tới", ông nói thêm.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại cuộc họp, ngày 22/9. Ảnh: VGP

Theo báo cáo trước đó của các bộ ngành, địa phương, cả nước có gần 3.000 dự án tồn đọng, kéo dài nhiều năm với giá trị, nguồn lực rất lớn bị lãng phí. Các dự án chủ yếu do vướng mắc về pháp lý liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai, quy hoạch. Các dự án tồn đọng thuộc thẩm quyền giải quyết của cả Trung ương, nhưng chủ yếu thuộc thẩm quyền địa phương.

TS Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - Tiền tệ Quốc gia, cho rằng nếu các dự án này được tháo gỡ, GDP có thể tăng thêm 1-2%. Đây là một nguồn lực để Việt Nam thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm nay từ 8,3-8,5%, hướng tới mức hai con số trong giai đoạn tới.

Theo Phó thủ tướng, thời gian qua, Chính phủ đã thực hiện kết luận của Trung ương, tập trung tháo gỡ cho nhiều dự án và thu được nhiều kết quả. Cụ thể, việc gỡ vướng giúp khơi thông nguồn lực đất đai, tài chính rất lớn, đưa vào nền kinh tế. Đến nay, Chính phủ đã tháo gỡ theo thẩm quyền và chỉ đạo các địa phương xử lý cho 1.154 dự án với tổng giá trị theo đăng ký đầu tư khoảng 675.000 tỷ đồng và hàng trăm nghìn ha đất bị đóng băng.

"Các dự án đưa vào nền kinh tế là đưa vào nguồn lực rất lớn để thúc đẩy kinh tế phát triển", ông đánh giá.

Cùng với đó, chủ trương này cũng giúp thực hiện chủ trương chống lãng phí. Điển hình như 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 "đắp chiếu" 10 năm nay nhưng nay được tháo gỡ, giải quyết được lượng tài sản rất lớn.

Qua xử lý các dự án tồn đọng, theo lãnh đạo Chính phủ, cơ quan quản lý nhận diện được những bất cập của chính sách, thể chế, trong đó, nhiều quy định không đúng, đặc biệt về đất đai, đấu thầu, không liên thông với nhau. Từ đó, nhà điều hành có thể hoàn thiện chính sách.

Ông cũng cho biết các dự án được gỡ theo hướng không hợp pháp hóa sai phạm. Do đó, tất cả các trường hợp sai phạm đã được thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Đây cũng là bài học để cơ quan quản lý tiếp tục xử lý về sau.

Ngoài ra, niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp vào chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước được cải thiện. Theo Phó thủ tướng, các vướng mắc được xử lý cho thấy tinh thần Chính phủ kiến tạo, Nhà nước đồng hành, lắng nghe doanh nghiệp, tháo gỡ những khó khăn. Việc này còn giúp nhiều doanh nghiệp tránh nguy cơ phá sản, giải quyết công ăn việc làm, gỡ khó cho ngành ngân hàng, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

Phương Dung