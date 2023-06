Phó thủ tướng thăm các nạn nhân trong vụ nổ súng ở Đăk Lăk

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang thăm, chia sẻ mất mát của gia đình các nạn nhân sau vụ hai trụ sở UBND xã Ia Tiêu và Ia Ktur (huyện Cư Kuin) bị tấn công, sáng 12/6.

Đoàn công tác của Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đến viếng và chia sẻ nỗi đau, mất mát với gia đình ông Nguyễn Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Ea Ktur và ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu. Cả hai bị sát hại lúc đang trên đường đến cơ quan sau khi nhận tin trụ sở UBND xã bị phá hoại, uy hiếp.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang (hàng đầu, thứ 2 từ phải qua) thăm cán bộ công an bị trọng thương, sáng 12/6. Ảnh: Ngọc Oanh

Sau đó, Phó thủ tướng đến bệnh viện thăm hai chiến sĩ công an xã Ea Ktur may mắn thoát chết sau khi bị những kẻ vũ trang tấn công. Hai cán bộ này bị bắn trọng thương, mất nhiều máu, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Theo các bác sĩ, hiện sức khỏe hai cán bộ công an dần ổn định. Cùng ngày, đoàn đã thăm, động viên gia đình các cán bộ, chiến sĩ hy sinh sau vụ tấn công.

Trước đó, rạng sáng 11/6, một nhóm người chưa rõ danh tính đã dùng súng tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur. Vụ tấn công làm 4 công an hy sinh, hai cán bộ xã và 3 người dân thiệt mạng, hai công an trọng thương. Đến trưa nay, nhà chức trách thông báo đã bắt 26 nghi phạm; giải cứu hai con tin, thu nhiều súng và hung khí của các nghi phạm.

Trần Hoá