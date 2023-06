22 người bị bắt trong vụ tấn công trụ sở công an ở Đăk Lăk

Thêm 6 người trong vụ tấn công trụ sở Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur bị bắt, nâng tổng số nghi phạm lên 22.

Sáng 12/6, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết các lực lượng chức năng đã làm việc trắng đêm và đang quyết liệt truy bắt những người còn lại trong nhóm tấn công.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường - nơi người dân bị sát hại. Ảnh: CAND

Theo thông báo của Bộ Công an, rạng sáng 11/6, một nhóm người chưa rõ danh tính đã dùng súng tấn công trụ sở Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur khiến một số cán bộ, người dân tử vong.

Đến tối cùng ngày, nhà chức trách thông báo đã bắt 16 nghi phạm; giải cứu hai con tin, thu nhiều súng và hung khí của các nghi phạm.

Một nghi phạm bị đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đăk Lăk, thẩm vấn. Ảnh: Công an nhân dân

Chiều 11/6, Bộ trưởng Công an Tô Lâm ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm với 4 công an xã Ea Ktur và Ea Tiêu hy sinh trong khi làm nhiệm vụ và hỗ trợ mỗi gia đình 100 triệu đồng. Hai công an huyện Cư Kuin bị thương, mỗi người nhận hỗ trợ 50 triệu đồng.

Một số người trong nhóm tấn công bị bắt. Ảnh: Công an nhân dân

Tại huyện Cư Kuin, các xã được chỉ đạo trực 100% quân số. Người dân được động viên không ra khỏi nhà; khi phát hiện người lạ mặt phải báo ngay cho chính quyền địa phương. Người dân nơi đây và các địa bàn lân cận được khuyến cáo bình tĩnh, không hoang mang và thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở cùng các lực lượng chức năng.

Phạm Dự