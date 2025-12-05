Phó thủ tướng: Phát triển bền vững khởi đầu gian nan, dài hạn 'hái quả ngọt'

Phát triển bền vững đòi hỏi doanh nghiệp kiên trì, khởi đầu có thể gian nan nhưng sẽ “hái quả ngọt” trong dài hạn, theo Phó thủ tướng.

Tại lễ công bố "Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam năm 2025", Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc ghi nhận cộng đồng doanh nghiệp bền vững là bệ đỡ vững chắc cho nền kinh tế quốc gia.

Sau khi cam kết phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050, Việt Nam luôn chủ động và trách nhiệm trong các nỗ lực toàn cầu về ứng phó biến đổi khí hậu, thể hiện rõ tinh thần "đã cam kết là phải thực hiện, đã thực hiện là phải hiệu quả".

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VGP

Ví dụ, Việt Nam trở thành một trong ba nước đang phát triển đầu tiên triển khai Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), thu hút nguồn lực đầu tư quốc tế cho năng lượng tái tạo và hạ tầng truyền tải. Đồng thời, nền kinh tế đang chuyển đổi mạnh mẽ theo định hướng phát triển bền vững, hướng tới xanh, tuần hoàn, phát thải thấp và dựa trên đổi mới sáng tạo.

Phó thủ tướng đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) hướng tới xây dựng cộng đồng doanh nghiệp bền vững. Trong đó, tại doanh nghiệp, từ lãnh đạo cao nhất đến từng bộ phận cần tiếp tục đổi mới tư duy về phát triển bền vững. Tư duy này cần được thẩm thấu từ chiến lược, kế hoạch đến các hoạt động kinh doanh, đầu tư, sản phẩm, dịch vụ.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh phát triển bền vững là hành trình lâu dài, đòi hỏi từng doanh nghiệp phải luôn kiên trì, đổi mới sáng tạo. Hành trình này khởi đầu có thể gian nan, nhưng "hái quả ngọt" trong dài hạn, tạo lợi thế cạnh tranh và sức bật cho doanh nghiệp trên thương trường toàn cầu.

Phó thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp tích hợp các sáng kiến về kinh tế tuần hoàn, đánh giá môi trường - xã hội - quản trị (ESG), áp dụng chuyển đổi số song hành với chuyển đổi xanh. Đặc biệt, chữ G (quản trị) cần được nâng cao, minh bạch hóa thông tin và thực hiện trách nhiệm giải trình, nhằm tháo gỡ nút thắt về tài chính.

"Việc lập và công bố báo cáo phát triển bền vững, trách nhiệm xã hội là cách để tạo niềm tin với nhà đầu tư và đối tác", Phó thủ tướng nói.

Nhìn nhận một thập niên phát triển bền vững của doanh nghiệp tại Việt Nam, ông Nguyễn Văn Phấn, Giám đốc Trung tâm Giáo dục và truyền thông môi trường (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) nói doanh nghiệp cải thiện nhiều nhất ở tính tuân thủ, tiết kiệm tài nguyên, giảm rác thải, đặc biệt rác nhựa. Các thực hành này trực tiếp hoặc gián tiếp mang lại nguồn tài chính cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các yêu cầu mới như giảm khí nhà kính, tham gia thị trường carbon, nhiều doanh nghiệp còn bỡ ngỡ.

Chính phủ Việt Nam ban hành một loạt chính sách khuyến khích tăng trưởng xanh, thị trường carbon, phát triển năng lượng tái tạo và hạ tầng số, hình thành khung chính sách để doanh nghiệp chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh-số.

Phó thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp bám sát đường lối chính sách, đồng thời tận dụng kịp thời các xu thế như thị trường xanh, tiêu dùng có trách nhiệm, từ đó mở rộng thị trường, tạo lợi thế cạnh tranh bền vững.

Bảo Bảo