Phó thủ tướng: Nhân lực là then chốt của trung tâm tài chính

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình nêu 5 yếu tố cốt lõi nền tảng xây dựng Trung tâm tài chính, với nhân lực đóng vai trò quyết định.

Nhận định được Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, nêu tại buổi khai giảng khóa đào tạo nhân lực quản lý trung tâm tài chính sáng 27/2, tại Trường Đại học Việt Đức (VGU).

Theo ông, Trung tâm tài chính cần xây dựng trên nền tảng 5 yếu tố cốt lõi: năng lực kết nối toàn cầu; hạ tầng pháp lý ổn định, minh bạch, tiên tiến; nguồn nhân lực chất lượng cao; năng lực điều hành - quản trị trình độ quốc tế và hệ sinh thái hỗ trợ phát triển. Năm yếu tố này bảo đảm cho sự vận hành an toàn và hiệu quả của Trung tâm Tài chính quốc tế. Trong đó, yếu tố con người giữ vai trò quyết định.

"Không có đội ngũ cán bộ quản lý am hiểu thị trường tài chính quốc tế, chuyên gia có năng lực thiết kế sản phẩm, vận hành hạ tầng giao dịch và giám sát rủi ro, thì các cơ chế, chính sách dù tiên tiến đến đâu cũng khó đi vào cuộc sống", ông nêu.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại Trường Đại học Việt Đức sáng 27/2. Ảnh: VGU

Để củng cố nền tảng nhân lực, Trung tâm đang triển khai Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gồm: đào tạo đội ngũ quản lý; nâng cao năng lực và hệ chương trình cử nhân, thạc sĩ chuẩn quốc tế lĩnh vực tài chính - kinh tế - quản trị.

Trong đó, VGU đảm nhiệm đào tạo nhà quản lý trung tâm tài chính, đã tổ chức được 2 khóa về cung cấp nền tảng về mô hình thể chế, vận hành trung tâm tài chính, thị trường tài chính và ổn định kinh tế vĩ mô cho học viên.

Khóa thứ ba khai giảng sáng 27/2, tập trung vào thiết kế sản phẩm tài chính đặc thù và chiến lược thu hút vốn đầu tư, do ông Hubertus Vaeth, Tổng giám đốc sáng lập Frankfurt Main Finance, Phó Chủ tịch sáng lập Liên minh các Trung tâm Tài chính Quốc tế Toàn cầu, trực tiếp giảng dạy.

Khóa này quy tụ 35 học viên là cấp quản lý từ Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP HCM, Đà Nẵng, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại. VGU còn dự kiến triển khai tiếp các chương trình chứng chỉ kéo dài 12 tuần, tập trung vào các kỹ năng phân tích định lượng chuyên sâu về tài chính và kinh tế.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình gợi ý trường tổ chức đào tạo thêm các nội dung mà trung tâm tài chính đang cần, như sàn giao dịch carbon, cơ chế sandbox cho Fintech và mở rộng đối tượng học viên. Ông cũng đề nghị Ban Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP HCM, Đà Nẵng và VGU tiếp tục hợp tác về đào tạo, nghiên cứu và đối thoại chính sách.

Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam thành lập theo Nghị quyết của Quốc hội ngày 27/6/2025, với mô hình "một trung tâm, hai điểm đến", đặt tại TP HCM và Đà Nẵng. Trung tâm tại hai thành phố đều đã chính thức vận hành đầu năm nay.

Theo Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, việc xây dựng và vận hành thành công trung tâm tài chính tại Việt Nam là một phần trong chiến lược đổi mới mô hình tăng trưởng, hướng đến tốc độ cao và bền vững giai đoạn tới.

"Một trung tâm tài chính quốc tế hiện đại giúp nâng cấp thị trường vốn, kết nối trực tiếp với dòng vốn toàn cầu, đa dạng hóa sản phẩm tài chính, thúc đẩy tài chính xanh, tài chính số, hỗ trợ các dự án hạ tầng, công nghệ, năng lượng sạch và các lĩnh vực then chốt", ông nhận định.

Đồng quan điểm, GS. TS Rene Thiele, Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức, cho rằng phát triển trung tâm tài chính là yếu tố then chốt trong quá trình chuyển đổi tăng trưởng, với mục tiêu GDP hai con số giai đoạn tới. "Và thị trường tài chính đóng vai trò rất quan trọng trong bối cảnh này", ông nói.

Viễn Thông