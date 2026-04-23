Phó thủ tướng: Không lợi dụng biến động để tăng giá bất hợp lý

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu tăng thanh tra và giám sát thị trường, không để tình trạng lợi dụng biến động chi phí nhằm tăng giá bất hợp lý.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá ngày 23/4, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận tình hình quốc tế biến động, gây áp lực lớn đến mặt bằng giá trong nước. Do đó, ông đề nghị các bộ ngành tăng theo dõi cung cầu và giá hàng thiết yếu nhằm tránh trục lợi chính sách, đặc biệt lĩnh vực chịu tác động trực tiếp từ chi phí nhiên liệu như vận tải, logistics, vật liệu xây dựng, lương thực thực phẩm.

"Các bộ ngành chỉ đạo, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc kê khai niêm yết giá, không lợi dụng biến động chi phí để tăng giá một cách bất hợp lý", ông nói.

Phó thủ tướng lưu ý bảo đảm các giải pháp về cung cầu với các nhóm hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, lương thực thực phẩm, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất. Các cơ quan phải kịp thời điều tiết nguồn hàng giữa thị trường trong nước và xuất khẩu nhằm ổn định giá cả.

Ông nhấn mạnh yêu cầu không để xảy ra thiếu hụt, gián đoạn nguồn cung gây tăng giá đột biến, đặc biệt với các mặt hàng thiết yếu. Cùng với đó, UBND các tỉnh thành phố chủ động triển khai các chương trình bình ổn thị trường, phù hợp diễn biến thực tế.

Các cơ quan chức năng được giao tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát thị trường; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, cũng như những trường hợp chậm giảm giá khi chi phí đầu vào đã đi xuống theo xu hướng thế giới. Đồng thời, cơ quan quản lý phải siết kiểm tra hoạt động kinh doanh, vận chuyển xăng dầu tại khu vực biên giới, xử lý các hành vi trục lợi chênh lệch giá.

Chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ đưa ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông gây ra cú sốc tăng giá dầu trên thị trường năng lượng thế giới và làm chi phí logistics tăng mạnh từ cuối tháng 2.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân quý I tăng 3,51% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 3,63%.

Trước diễn biến này, Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm 2026, lần lượt tăng khoảng 4,5%; 5% và 5,5%. Ngân hàng nhà nước dự báo lạm phát bình quân năm nay khoảng 4,5-5,5%. Trong khi đó, các tổ chức quốc tế dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam khoảng 3,8-4,9%.

Tại cuộc họp, các bộ, ngành báo cáo về các giải pháp điều hành giá thời gian tới.

Theo đại diện Bộ Xây dựng, trong tháng 4, cơ quan này đã tổ chức một số đoàn kiểm tra tại các địa phương về niêm yết, kê khai giá và có văn bản chấn chỉnh các tồn tại.

Bộ Xây dựng cũng đang vận động các doanh nghiệp giảm giá đỗ xe, chi phí liên quan đến xếp dỡ hay giảm giá những dịch vụ không liên quan đến giá xăng dầu để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp vận tải.

Còn theo Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, ngành này đang đẩy sớm lộ trình chuyển đổi xăng E10 nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn xăng khoáng nhập khẩu. Cùng với đó, Bộ đề xuất không thu thuế với hàng hóa trong kho ngoại quan, góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp.

Đại diện các bộ, ngành cho biết một số mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước định giá đã được điều chỉnh theo hướng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Cụ thể, chính sách miễn học phí áp dụng với học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên toàn quốc; giá sách giáo khoa dự kiến giảm 5-20% trong năm học mới; hay giảm phí dịch vụ hoa tiêu hàng hải với tàu biển Việt Nam.

