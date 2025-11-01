Phó thủ tướng gợi ý tập đoàn Anh phát triển dịch vụ tài chính tại Việt Nam

Phó thủ tướng đề nghị Revolut nghiên cứu hợp tác đầu tư, triển khai dịch vụ fintech, thanh toán xuyên biên giới và tài chính cá nhân tại Việt Nam.

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác của Chính phủ tiếp 3 tập đoàn uy tín hàng đầu châu Âu và thế giới gồm Revolut, iProov, Cundall, ngày 31/10, tại Anh.

Trong đó, Tập đoàn công nghệ tài chính Revolut là một trong những doanh nghiệp fintech hàng đầu châu Âu. Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao định hướng phát triển, kế hoạch mở rộng hoạt động của tập đoàn nà tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, gồm Việt Nam.

Phó thủ tướng cho biết Việt Nam là quốc gia có tốc độ chuyển đổi số nhanh, thị trường tài chính số phát triển mạnh, và tỷ lệ người dùng dịch vụ ngân hàng số ngày càng cao. Ông khuyến khích Revolut chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng mô hình ngân hàng số toàn diện, quản trị rủi ro tài chính số.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Chính phủ đề nghị Revolut nghiên cứu hợp tác đầu tư, triển khai dịch vụ fintech, thanh toán xuyên biên giới và tài chính cá nhân tại Việt Nam. Ông cũng gợi ý Revolut mở văn phòng đại diện hoặc trung tâm công nghệ tại Việt Nam, làm đầu mối phát triển sản phẩm tài chính số cho khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, hai bên có thể hợp tác ươm tạo startup, đào tạo nhân lực chất lượng cao và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực fintech.

Revolut cung cấp hệ sinh thái tài chính số toàn diện trên ứng dụng di động, gồm ngân hàng số, thanh toán đa tiền tệ, chuyển tiền quốc tế, quản lý tài chính cá nhân - doanh nghiệp, giao dịch chứng khoán và tài sản số, cùng các giải pháp tài chính thông minh ứng dụng AI và dữ liệu lớn.

Revolut hiện phục vụ hơn 40 triệu khách hàng cá nhân và 500.000 doanh nghiệp tại hơn 35 quốc gia, với định giá khoảng 33 tỷ USD (2024). Tập đoàn đang mở rộng sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương, coi Việt Nam là thị trường tiềm năng cho phát triển dịch vụ tài chính số và thanh toán thông minh.

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng làm việc với các tập đoàn tại châu Âu, ngày 31/10. Ảnh: VGP

Gặp đại diện Tập đoàn iProov, Phó thủ tướng đề nghị họ nghiên cứu khả năng hợp tác trong xây dựng hệ thống định danh số và xác thực điện tử (VNeID) tại Việt Nam. Việc này nhằm góp phần tăng cường bảo mật và an toàn dữ liệu cho người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, ông định hướng một số lĩnh vực cần thúc đẩy hợp tác giữa hai bên, như chuyển giao công nghệ, tư vấn kỹ thuật và đào tạo nhân lực về sinh trắc học, bảo mật dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng. Ông cũng đề nghị tăng chia sẻ kinh nghiệm triển khai các mô hình hợp tác công - tư trong công nghệ nhận dạng số.

iProov là doanh nghiệp hàng đầu thế giới về xác thực danh tính sinh trắc học (biometric verification), cung cấp giải pháp nhận dạng khuôn mặt và xác minh người dùng trực tuyến với công nghệ "hiện diện thực" (Genuine Presence Assurance), giúp ngăn chặn giả mạo và tấn công mạng.

Tập đoàn đang mở rộng hoạt động tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó định hướng hợp tác với Việt Nam trong phát triển định danh số và chính phủ điện tử.

Cũng trong chiều 31/10, Phó thủ tướng tiếp Tập đoàn Cundall - doanh nghiệp tư vấn kỹ thuật, thiết kế công trình hàng đầu của Anh, chuyên về phát triển bền vững và công trình xanh.

Cundall hiện có văn phòng tại hơn 20 quốc gia, tham gia nhiều dự án quy mô lớn ở Anh, châu Âu, Trung Đông, Australia và châu Á. Doanh nghiệp định hướng mở rộng hợp tác tại khu vực Đông Nam Á, nhằm tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ về đô thị bền vững, hạ tầng xanh và trung tâm đổi mới sáng tạo.

Phó thủ tướng khuyến khích Cundall chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về quy hoạch không gian, thiết kế bền vững, tối ưu hóa năng lượng, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường và ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị.

Ông cũng đề nghị Cundall tăng hợp tác đào tạo, tư vấn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công trình xanh, hạ tầng thông minh và quy hoạch đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu. Doanh nghiệp được khuyến khích phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) để kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, hình thành chương trình đào tạo kỹ sư, kiến trúc sư chuyên sâu về đô thị xanh và đô thị thông minh tại Việt Nam.

Phương Dung