Phó thủ tướng đề nghị tập đoàn Trung Quốc chuyển giao công nghệ

Phó thủ tướng đề nghị Tập đoàn TCL chuyển giao công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng.

Tại buổi tiếp đoàn công tác của Tập đoàn TCL (Trung Quốc), Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết Việt Nam muốn tăng hợp tác với Trung Quốc trong các ngành, lĩnh vực, như sản xuất linh kiện điện tử, công nghiệp phụ trợ, linh phụ kiện y tế... Đây cũng là những ngành, lĩnh vực mà Tập đoàn TCL có nhiều kinh nghiệm, thế mạnh.

Ông đề xuất TCL chuyển giao công nghệ, công đoạn sản xuất phù hợp cho các đối tác Việt Nam đủ điều kiện. "TCL đến Việt Nam không chỉ tìm kiếm lợi nhuận mà đóng góp cho phát triển của nước sở tại, gắn kết để doanh nghiệp trong nước có thể hưởng lợi từ chuỗi cung ứng của tập đoàn", Phó thủ tướng nói.

Về phía cơ quan quản lý, lãnh đạo Chính phủ khẳng định nhà điều hành cam kết tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Trung Quốc, trong đó có TCL kinh doanh tại Việt Nam.

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tiếp đoàn công tác của Tập đoàn TCL, ngày 14/10. Ảnh: VGP

TCL thành lập năm 1981, là tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện, thiết bị và các sản phẩm điện tử. Năm 2024, doanh thu của tập đoàn gần 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 43,4 tỷ USD). Họ có 130.000 nhân viên, 43 trung tâm R&D và 32 cơ sở sản xuất tại 160 quốc gia.

Theo Tổng giám đốc TCL Vương Thành, tập đoàn này hiện có 4 cơ sở sản xuất ở tỉnh Bình Dương (cũ) và Quảng Ninh với tổng vốn đầu tư lũy kế đạt 310 triệu USD. Họ dự kiến tăng vốn đầu tư lên 590 triệu USD vào 2027. Năm ngoái, doanh thu của tập đoàn tại Việt Nam trên 1,2 tỷ USD (tăng 11,9%), giá trị sản xuất đạt 1,35 tỷ USD (tăng 14,6%).

Phương Dung