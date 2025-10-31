Phó thủ tướng đề nghị tập đoàn bán dẫn Anh mở trung tâm R&D tại Hòa Lạc

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị Tập đoàn ARM mở trung tâm R&D ở Hòa Lạc, đồng thời hỗ trợ Việt Nam đào tạo đội ngũ kỹ sư thiết kế vi mạch.

Tại buổi làm việc với Tập đoàn ARM (Vương quốc Anh) ngày 31/10, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết Việt Nam muốn đồng hành cùng các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới để phát triển chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn. Chuỗi giá trị này gồm đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và phát triển (R&D), chuyển giao công nghệ và xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất.

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tại buổi làm việc. Ảnh: VGP

Ông đề xuất tập đoàn mở văn phòng đại diện tại Việt Nam, thiết lập trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) ở Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Hòa Lạc, nhằm đẩy mạnh hợp tác đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và khu vực.

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng đề nghị ARM hợp tác với NIC và viện, trường, doanh nghiệp Việt, triển khai các chương trình đào tạo chứng chỉ, nhằm xây dựng đội ngũ kỹ sư thiết kế vi mạch đạt chuẩn quốc tế.

Thêm vào đó, lãnh đạo Chính phủ khuyến nghị tập đoàn bán dẫn Anh hỗ trợ Việt Nam phát triển các trung tâm R&D, phòng thí nghiệm bán dẫn dùng chung, chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm và tham vấn trong quá trình hoàn thiện chính sách phát triển ngành bán dẫn.

ARM là tập đoàn công nghệ bán dẫn và thiết kế phần mềm của Anh, có trên 6.500 nhân viên và doanh thu năm ngoái đạt khoảng 3,2 tỷ USD. Thiết kế kiến trúc vi xử lý (CPU architecture) của ARM được sử dụng trong hơn 99% thiết bị di động toàn cầu. Chip ARM đóng vai trò then chốt trong chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn, cung cấp nền tảng thiết kế cho Apple, Samsung, Qualcomm, Nvidia.

Thời gian qua, ARM đã phối hợp với NIC triển khai các hoạt động đào tạo bán dẫn gồm hỗ trợ bản quyền cho các trường đại học, tổ chức hội thảo phát triển nguồn nhân lực.

Việt Nam ban hành chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn năm ngoái, đặt mục tiêu hình thành ít nhất 100 doanh nghiệp thiết kế, một nhà máy chế tạo chip bán dẫn quy mô nhỏ và 10 nhà máy đóng gói, kiểm thử đến năm 2030. Cùng năm này, quy mô doanh thu ngành muốn đạt 25 tỷ USD mỗi năm, tiến tới mục tiêu 100 tỷ USD và làm chủ R&D trong ngành vào năm 2050.

Thủy Trương