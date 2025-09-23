Phó thủ tướng đề nghị Nvidia hỗ trợ Việt Nam phát triển AI có chủ quyền

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị Nvidia hỗ trợ Việt Nam phát triển AI có chủ quyền, xây dựng công nghệ và giải pháp AI cấp quốc gia.

Quan điểm này được Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nêu tại tọa đàm với đại diện Tập đoàn Nvidia, sáng 23/9.

Phó thủ tướng đề nghị Nvidia đồng hành cùng Việt Nam với vai trò nhà đầu tư chiến lược, tạo nền tảng giúp Việt Nam bứt phá về khoa học công nghệ. Ông đề cập tới yêu cầu Nvidia hỗ trợ Việt Nam phát triển AI có chủ quyền, công nghệ, chuyên gia và xây dựng các giải pháp AI cấp quốc gia.

AI có chủ quyền (Sovereign AI) là khả năng một quốc gia phát triển được AI bằng cách sử dụng cơ sở hạ tầng, dữ liệu, lực lượng lao động và mạng lưới doanh nghiệp của riêng mình.

Giới phân tích từng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng một hệ sinh thái AI dựa trên nền tảng dữ liệu Việt Nam, từ đó giúp bảo vệ lợi ích quốc gia và tạo ra những giá trị thực sự cho nền kinh tế.

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng (bên trái) dự tọa đàm với đại diện Tập đoàn Nvidia, ngày 23/9. Ảnh: VGP

Cùng với đó, lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị hãng chip Mỹ phối hợp hoàn thiện khung pháp luật về AI, và tăng hợp tác nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp khởi nghiệp.

Ông khuyến khích hai bên xác định sớm các lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt trong danh mục công nghệ chiến lược, để triển khai hợp tác với các trung tâm nghiên cứu AI của Nvidia. Ông cũng đề nghị mở rộng các chương trình đào tạo nhân tài, hỗ trợ sinh viên và kỹ sư Việt Nam tham gia Học viện AI của Nvidia qua Quỹ học bổng Jensen Huang.

Ngoài ra, Chính phủ mong muốn Nvidia đẩy mạnh hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp AI và mở rộng các hoạt động ươm tạo, kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp với quỹ đầu tư mạo hiểm. Phó thủ tướng đề nghị Nvidia mở rộng quy mô và tần suất tổ chức các chương trình thường niên tại nhiều địa phương để lan tỏa tri thức và kết nối cộng đồng.

Lãnh đạo Chính phủ giao các Bộ: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, cùng Trung tâm R&D của Nvidia sớm cụ thể hóa các thỏa thuận thành dự án triển khai. Ông khẳng định Chính phủ cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Nvidia đầu tư và coi Việt Nam là "ngôi nhà thứ hai".

Cuối năm ngoái, hãng chip Mỹ đã ký thỏa thuận với Chính phủ Việt Nam về mở Trung tâm R&D và Trung tâm Dữ liệu AI nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, việc làm cho nhân lực trong nước.

Theo Thứ trưởng Tài chính Đỗ Thành Trung, thỏa thuận mở ra nhiều kết quả tích cực về hạ tầng nghiên cứu, hệ sinh thái khởi nghiệp AI, kết nối đại học và viện nghiên cứu.

Việt Nam xác định phát triển dựa vào tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045.

Tại kỳ họp thứ 10 sắp tới, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội thông qua đạo Luật chuyên biệt về AI, tạo hành lang pháp lý phát triển lĩnh vực này cho giai đoạn phát triển mới. Cùng với đó, Chính phủ cũng tập trung thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực số, xây dựng lực lượng kỹ sư và chuyên gia công nghệ chất lượng cao và triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" để phổ cập kỹ năng số, AI cho toàn dân.

