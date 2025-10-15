Phó thủ tướng: Cơ sở dữ liệu đất đai phải 'đúng, đủ, sạch và sống'

Phó thủ tướng nói việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phải thu thập "đúng, đủ, sạch, sống", gồm thông tin về thửa đất, người quản lý, mục đích và tình trạng sử dụng.

Tại cuộc họp ngày 15/10, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá việc xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai còn hạn chế, lỏng lẻo do thiếu dữ liệu. Theo ông, Luật Đất đai 2024 quy định rõ cấu trúc, phương thức quản lý, tiến độ hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai nhưng triển khai ở trung ương, địa phương còn chậm.

Số liệu cũng thiếu chính xác, chưa bảo đảm yêu cầu "sạch, sống và cập nhật liên tục". Do đó, dữ liệu đất đai hiện nay chưa đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu như theo dõi biến động giá, quản lý mục đích sử dụng hay cập nhật thông tin đo đạc, bản đồ.

Ông yêu cầu dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phải thu thập "đúng, đủ, sạch, sống", gồm thông tin về thửa đất, người quản lý, mục đích và tình trạng sử dụng. Phó thủ tướng lưu ý tách riêng phần đo đạc, kiểm đếm, đồng thời tập trung vào xây dựng cơ sở dữ liệu và các công cụ quản lý dựa trên ứng dụng công nghệ, số hóa.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại cuộc họp về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, ngày 15/10. Ảnh: VGP

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cơ sở dữ liệu đất đai được xây dựng dựa vào bản đồ địa chính, hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, thống kê, kiểm kê, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...

Bộ đã hoàn thành xây dựng 4 dữ liệu thành phần về đất đai ở cấp trung ương, gồm hiện trạng sử dụng đất cấp vùng, cả nước; quy hoạch, kế hoạch sử dụng; khung giá và điều tra cơ bản về đất đai. Tuy nhiên, các khối dữ liệu này cần được cập nhật để phù hợp quy định hiện hành.

34 tỉnh, thành phố đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính hơn 70% đơn vị hành chính cấp xã. Các địa phương cũng hoàn thành cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai (hiện trạng sử dụng), xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. Họ cũng sàng lọc để lập mã định danh duy nhất cho các thửa đất, xác thực thông tin và kết nối liên thông giữa cơ quan đăng ký đất đai với thuế, hệ thống thông tin đất đai với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Về định hướng sắp tới, với những địa phương đã có dữ liệu, Bộ cho biết sẽ chuẩn hóa, làm sạch và cập nhật để bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống". Tại những nơi chưa có cơ sở dữ liệu, Bộ tận dụng tài liệu, bản đồ, hồ sơ đất đai hiện có để số hóa, đưa vào quản lý.

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nêu phương pháp triển khai theo 3 bước: sử dụng dữ liệu đã số hóa, số hóa dữ liệu chưa có và đo đạc, kiểm tra, xây dựng bản đồ.

"Mục tiêu là xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, liên thông từ trung ương đến 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường", ông nói.

Phó thủ tướng yêu cầu tất cả thủ tục hành chính liên quan đất đai phải được cập nhật đồng thời trên hệ thống. Phần mềm, ứng dụng mới cần bảo đảm tính mở, khả năng tích hợp và chia sẻ với nền tảng hiện có. Ông cũng giao các cơ quan nghiên cứu, xây dựng quy định về quyền truy cập, phân quyền sử dụng dữ liệu, bảo mật trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Phương Dung