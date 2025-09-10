Phó thủ tướng: Chậm giải ngân vốn đầu tư công là khuyết điểm

Phó thủ tướng Mai Văn Chính khẳng định giải ngân đầy đủ vốn đầu tư công là động lực tăng trưởng, việc chậm chi trả sẽ là khuyết điểm trước Chính phủ và nhân dân.

Tại cuộc họp của Tổ công tác số 8 về gỡ vướng giải ngân vốn đầu tư công ngày 10/9, Phó thủ tướng Mai Văn Chính nói giải ngân 100% vốn đầu tư công là trách nhiệm của các bộ ngành, địa phương và là động lực chính cho tăng trưởng. Các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ này sẽ tạo đà, tạo lực để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số trong những năm tới.

"Vốn, nguồn lực đã có đủ, nếu không hoàn thành giải ngân là khuyết điểm trước Chính phủ và trước nhân dân", Phó thủ tướng nói.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại cuộc họp, ngày 10/9. Ảnh: VGP

Năm nay, Thủ tướng giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước cho 6 bộ, cơ quan trung ương thuộc Tổ công tác số 8 là 4.080 tỷ đồng, chiếm 2,2% tổng kế hoạch của các bộ, cơ quan Trung ương cả nước (20.029 tỷ đồng).

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến 31/8, có 3 trong 6 bộ, cơ quan trung ương đã phân bổ hết kế hoạch vốn được giao. Còn lại đều chưa phân bổ hết với tổng số vốn 622 tỷ đồng. Ước giải ngân đến 31/8 của các cơ quan này là 952 tỷ đồng, đạt 23,33% kế hoạch được Thủ tướng giao, thấp hơn trung bình của cả nước (46,26%).

Trong đó, Đài Tiếng nói Việt Nam có tỷ lệ giải ngân 73,82%, trên mức trung bình cả nước. Còn 5 bộ, cơ quan giải ngân dưới mức trung bình: Bộ Dân tộc và Tôn giáo (6,09%), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (24,01%); Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (26,39%), Thông tấn xã Việt Nam (29,94%), Đài Truyền hình Việt Nam (39,11%).

Phó thủ tướng chỉ rõ tiến độ chậm chủ yếu do công tác chuẩn bị đầu tư chưa tốt, một số bộ, cơ quan thiếu quyết liệt, sâu sát, quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành. Ngoài ra, nguyên nhân khách quan do đặc thù của các đơn vị.

Ông đề nghị các bộ, cơ quan phải bám sát chủ trương, bảo đảm tiến độ, chất lượng, chống tiêu cực, tham nhũng. Đồng thời, các bên phải phân nhiệm, cá thể hóa trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, kịp thời kiểm tra, tháo gỡ, kiểm soát chặt thời gian, tiến độ thực hiện.



"Người đứng đầu bộ, ngành trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, rà soát từng dự án cụ thể, nâng chất lượng lựa chọn tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án", Phó thủ tướng nói thêm.

Phương Dung