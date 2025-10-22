Phố thị Sài Gòn 100 năm trước qua ống kính bác sĩ Hungary

Không gian đường Catinat trước Nhà hát thành phố, phía xa là Nhà thờ Đức bà Sài Gòn. Dài khoảng một km, tập trung những cơ sở thương mại, khách sạn, bưu điện đầu tiên của thành phố, Catinat (nay là đường Đồng Khởi) là một trong những con đường nổi tiếng nhất Sài Gòn - Gia Định.

Bức hình được giới thiệu trong triển lãm loạt ảnh của Bozoky Dezso - bác sĩ hải quân Hungary - vào những năm đầu thế kỷ 20. Sự kiện diễn ra tại Bảo tàng TP HCM, chào mừng chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Hunggary Kover Laszlo.