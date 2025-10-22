Phố thị Sài Gòn 100 năm trước qua ống kính bác sĩ Hungary

Không gian đường Catinat trước Nhà hát thành phố, phía xa là Nhà thờ Đức bà Sài Gòn. Dài khoảng một km, tập trung những cơ sở thương mại, khách sạn, bưu điện đầu tiên của thành phố, Catinat (nay là đường Đồng Khởi) là một trong những con đường nổi tiếng nhất Sài Gòn - Gia Định.
Bức hình được giới thiệu trong triển lãm loạt ảnh của Bozoky Dezso - bác sĩ hải quân Hungary - vào những năm đầu thế kỷ 20. Sự kiện diễn ra tại Bảo tàng TP HCM, chào mừng chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Hunggary Kover Laszlo.
Xe kéo tay là phương tiện phổ biến trong nước cuối thế kỷ 19. Đến những năm đầu thế kỷ 20, thành phố có khoảng 400 chiếc xe tay. Bánh xe thường bằng sắt, chỉ có quan chức mới dùng bánh cao su. Người kéo thường mặc áo "kẹp nẹp", đầu đội "nón gù", đi chân không.
Vườn Bách Thảo (Thảo Cầm Viên) vào năm 1909. Công trình được người Pháp xây dựng từ năm 1864, nay là một trong tám vườn thú lâu đời nhất thế giới. Ban đầu, đất đai nơi đây vốn nhiều sình lầy, lực lượng viễn chinh phát quang, tạo lối đi, xây những chuồng thú đầu tiên.
Kiệu đám tang. "Các bức ảnh của ông Bozoky Dezso tái hiện một giai đoạn quan trọng trong lịch sử Việt Nam, kết nối khán giả hiện tại với thời đại của ông", đại diện ban tổ chức nhận định.
Đồ cúng tại đám tang. Các bức ảnh trưng bày tại sự kiện là bản sao kỹ thuật số từ bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Budapest - Bảo tàng Nghệ thuật châu Á Ferenc Hopp.
Cuộc sống ở Chợ Lớn bên kênh Tàu Hủ.
Ban đầu, tên gọi Chợ Lớn chỉ nơi mua bán sầm uất của Sài Gòn, phân biệt với chợ Tân Kiểng (Chợ Quán) thuộc tỉnh Gia Định. Sau đó, Chợ Lớn được chỉ cho khu vực phía quận 5, quận 6 ngày nay. Nơi này từng được gọi là "Ville de Chợ Lớn", tức chỉ chốn đô hội, mua bán sầm uất.
Tàu bè qua lại trên sông Sài Gòn.
Người dân tắm cho ngựa, rửa xe kéo trên sông.
Nhiếp ảnh gia Dezso Bozoky (1871-1957) là bác sĩ hải quân người Hungary, hoạt động nhiếp ảnh nghiệp dư, nổi tiếng với những bức ảnh tư liệu quý giá về châu Á đầu thế kỷ 20, trong đó có Việt Nam. Ông Bozoky Dezso từng phục vụ cho Hải quân Áo - Hung.
Giai đoạn 1907-1909, ông đã đến vùng biển Đông Á, đến các cảng quan trọng nhất của Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Trên đường trở về quê hương sau thời gian làm nhiệm vụ, nhiếp ảnh gia Dezso ghé thăm Việt Nam. Khi con tàu dừng lại trên sông Sài Gòn, ông tranh thủ khám phá thành phố quan trọng nhất của Đông Dương lúc bấy giờ.
Mai Nhật
Ảnh: Bảo tàng TP HCM