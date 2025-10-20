Hungary coi Việt Nam là đối tác quan trọng nhất Đông Nam Á

Chủ tịch Quốc hội Hungary cho biết nước này coi Việt Nam là đối tác quan trọng nhất Đông Nam Á, mong muốn phát triển quan hệ hợp tác trên tất cả lĩnh vực.

Trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo tại Nhà Quốc hội ngày 20/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp với Hungary, Đối tác Toàn diện đầu tiên của Việt Nam tại Trung Đông Âu, theo Bộ Ngoại giao.

Ông Laszlo cho biết trong chính sách đối ngoại hướng Đông của mình, Hungary luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng nhất ở khu vực Đông Nam Á và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam trên tất cả lĩnh vực.

Ông cho hay hiếm có nước nào mà Hungary có quan hệ khăng khít như với Việt Nam, nhấn mạnh hai bên còn nhiều dư địa hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, đào tạo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo trong cuộc gặp ngày 20/10. Ảnh: TTXVN

Hai lãnh đạo nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác song phương trong lĩnh vực như khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, tài nguyên môi trường, y tế, văn hóa - du lịch.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị quốc hội cùng chính quyền Hungary tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại nước này hội nhập và ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội Hungary đang thăm chính thức Việt Nam ngày 18-22/10, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ông Laszlo hôm nay cũng gặp Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính, thảo luận về các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương.

Việt Nam và Hungary thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 3/2/1950, nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện năm 2018. Kim ngạch thương mại hai nước năm 2024 đạt 932 triệu USD, 8 tháng đầu năm 2025 đạt 666 triệu USD. Hungary đứng thứ 52 trên 149 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam.

Hungary cấp 200 suất học bổng hàng năm cho sinh viên Việt Nam sang học đại học và sau đại học, hiện là nước cấp học bổng nhiều nhất cho sinh viên Việt Nam tại Trung Đông Âu. Cộng đồng người Việt Nam tại Hungary hiện có khoảng 6.000 người.

Ngọc Ánh