Phở steak - hương vị Việt kết hợp phong cách phương Tây

Phở steak cao cấp của Phở Inn kết hợp bánh phở truyền thống và gầu bò Mỹ thượng hạng giúp thực khách có thêm lựa chọn khi đến Hà Nội.

Ra đời năm 2024, Phở Inn là thương hiệu phở đầu tiên của tập đoàn Golden Gate, hướng tới việc kết hợp giữa tinh thần truyền thống và phong cách dịch vụ hiện đại cho thực khách trong và ngoài nước.

Điểm nhấn tạo nên sự khác biệt trong thực đơn của đơn vị này là dòng phở steak cao cấp. Để tạo ra thành phẩm, tảng bò steak phải trải qua quy trình chế biến kéo dài 18 giờ, trong đó có 12 giờ ủ cùng các loại thảo mộc và 6 giờ nướng chậm dưới lửa ấm. Phương pháp này giúp miếng thịt giữ được độ mềm ẩm, bên trong ửng hồng và lớp vỏ bên ngoài sém nhẹ, tạo nên sự giao thoa phong cách ẩm thực phương Tây và hương vị phở Việt đậm đà.

Steak bò Mỹ thượng hạng kết hợp phở Việt Nam. Ảnh: Phở Inn

Bên cạnh đó, Phở Inn cũng được thực khách ưa chuộng nhờ sự ổn định trong hương vị và định lượng bát phở đầy đặn. Thực khách còn có thể kết hợp đa dạng các loại topping như gầu bò, gù bò, tái đập, bò viên để có những trải nghiệm mới.

Không chỉ tập trung vào yếu tố ẩm thực, đơn vị này còn chú trọng thay đổi trải nghiệm không gian của thực khách. Khác với những quán phở truyền thống thường có diện tích khiêm tốn hoặc phục vụ nhanh theo kiểu bình dân, không gian tại đây được thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại với gam màu vàng chủ đạo. Cách bố trí bàn ghế linh hoạt cho phép đón tiếp từ những nhóm khách văn phòng, gia đình có trẻ em đến những du khách quốc tế muốn ngồi lại lâu hơn để thưởng thức bữa ăn thư thái. Những chi tiết nhỏ như khu vực tự phục vụ đầy đủ gia vị, ghế dành riêng cho trẻ nhỏ hay kẹo thơm sau bữa ăn được tính toán kỹ lưỡng nhằm mang lại cảm giác thoải mái tối đa cho người dùng.

Thực khách thưởng thức Phở Inn. Ảnh: Phở Inn

Theo đại diện Phở Inn, hiện nay, thương hiệu ghi nhận mức đánh giá trung bình 4,9 sao trên nền tảng Google Maps với hơn 5.000 lượt nhận xét từ khách hàng trong và ngoài nước. Nhiều thực khách đánh giá mức chi phí tại đây "xứng đáng với giá tiền". "Điều này không chỉ đến từ định lượng món ăn, còn từ sự an tâm về nguồn gốc nguyên liệu và sự chỉn chu trong cung cách phục vụ. Trong bối cảnh thực phẩm sạch và an toàn vệ sinh được đặt lên hàng đầu, quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt giúp đơn vị nhanh chóng lấy lòng tin của người tiêu dùng", vị đại diện cho biết.

Chiến lược phát triển của thương hiệu không đặt mục tiêu định nghĩa lại món phở mà hướng tới việc "kể tiếp" câu chuyện của món ăn này bằng ngôn ngữ của thế hệ mới. Đại diện thương hiệu chia sẻ, giữa nhịp sống đô thị gấp gáp, một bát phở nóng hổi trong không gian sạch sẽ, tiện nghi được xem là điểm dừng chân lý tưởng để thực khách tái tạo năng lượng. Đối với du khách quốc tế, đây là cửa ngõ dễ tiếp cận để khám phá nét tinh túy của ẩm thực Việt.

Phở Inn là thương hiệu đánh dấu mốc gia nhập thị trường phở của Tập đoàn Golden Gate. Trong hệ sinh thái gần 40 thương hiệu và khoảng 600 nhà hàng, đây là lần đầu tiên tập đoàn này phát triển một mô hình chuyên biệt về phở. Thay vì lặp lại những khuôn mẫu cũ của các quán phở truyền thống, Golden Gate lựa chọn cách tiếp cận dựa trên sự thấu hiểu nhịp sống đương đại: giữ nguyên giá trị cốt lõi của nước dùng thảo mộc nhưng nâng cấp về nguyên liệu và quy trình dịch vụ theo chuẩn nhà hàng chuyên nghiệp.

Không gian quán Phở Inn cơ sở số 6 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm. Ảnh: Phở Inn

Hiện tại, đơn vị vận hành ba cơ sở tại phố Thái Phiên, Lê Thái Tổ và nhà ga T1 sân bay Nội Bài. Việc lựa chọn các điểm đến từ khu trung tâm sầm uất cho đến cửa ngõ hàng không cho thấy tham vọng của tập đoàn trong việc biến phở thành một trải nghiệm ẩm thực chỉnh chu cho cả người dân địa phương lẫn khách du lịch.

Thanh Thư